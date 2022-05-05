В "Ленте" появится дирекция по малым форматам

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" создает новое подразделение – дирекцию по малым форматам.

Директором по малым форматам с 5 мая назначен Эмиль Багиров, он будет подчиняться непосредственно генеральному директору "Ленты" Владимиру Сорокину, говорится в сообщении компании. До прихода в "Ленту" Багиров занимал ряд руководящих позиций в торговой сети "Пятерочка" (X5 Group).

В зону ответственности дирекции по малым форматам войдут реализация стратегии "Ленты" по экспансии в малые форматы, управление магазинами малых форматов, их операционное развитие, повышение операционной эффективности и обеспечение выполнения плановых показателей, отмечается в сообщении.

"Магазины малых форматов являются одним из ключевых элементов стратегии "Ленты". Сейчас нам необходимо сформировать CVP (customer value proposition, ценностное предложение для клиентов - ИФ), улучшить ценообразование, выстроить операционные процессы и повысить эффективность магазинов малых форматов, чтобы предоставлять чемпионское предложение нашим покупателям в "Супер-" и "Мини Лентах" Я уверен, что многолетний опыт и знания Эмиля позволят нам достичь поставленных перед нами целей", - сказал CEO "Ленты" Сорокин (его приводятся в сообщении).

Он добавил, что, несмотря на внешнюю среду, компания остается верна своей стратегии.

"Лента" – четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. В 2019 году основным акционером компании стала "Севергрупп" Алексея Мордашова. В I квартале 2021 года "Лента" представила стратегию развития до 2025 года, которая предусматривает рост продаж вдвое, до 1 трлн рублей, и фокус на развитие магазинов малых форматов – "у дома" и супермаркетов).

В прошлом году "Лента" приобрела сеть супермаркетов Billa в России, а также пермского ритейлера "Семья" (преимущественно супермаркеты и магазины "у дома").