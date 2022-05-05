Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В "Ленте" появится дирекция по малым форматам

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" создает новое подразделение – дирекцию по малым форматам.

Директором по малым форматам с 5 мая назначен Эмиль Багиров, он будет подчиняться непосредственно генеральному директору "Ленты" Владимиру Сорокину, говорится в сообщении компании. До прихода в "Ленту" Багиров занимал ряд руководящих позиций в торговой сети "Пятерочка" (X5 Group).

В зону ответственности дирекции по малым форматам войдут реализация стратегии "Ленты" по экспансии в малые форматы, управление магазинами малых форматов, их операционное развитие, повышение операционной эффективности и обеспечение выполнения плановых показателей, отмечается в сообщении.

"Магазины малых форматов являются одним из ключевых элементов стратегии "Ленты". Сейчас нам необходимо сформировать CVP (customer value proposition, ценностное предложение для клиентов - ИФ), улучшить ценообразование, выстроить операционные процессы и повысить эффективность магазинов малых форматов, чтобы предоставлять чемпионское предложение нашим покупателям в "Супер-" и "Мини Лентах" Я уверен, что многолетний опыт и знания Эмиля позволят нам достичь поставленных перед нами целей", - сказал CEO "Ленты" Сорокин (его приводятся в сообщении).

Он добавил, что, несмотря на внешнюю среду, компания остается верна своей стратегии.

"Лента" – четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. В 2019 году основным акционером компании стала "Севергрупп" Алексея Мордашова. В I квартале 2021 года "Лента" представила стратегию развития до 2025 года, которая предусматривает рост продаж вдвое, до 1 трлн рублей, и фокус на развитие магазинов малых форматов – "у дома" и супермаркетов).

В прошлом году "Лента" приобрела сеть супермаркетов Billa в России, а также пермского ритейлера "Семья" (преимущественно супермаркеты и магазины "у дома").

Лента
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Делистинг ADR Газпрома вступит в силу 31 мая

Делистинг ADR Газпрома вступит в силу 31 мая

Производитель кофе Paulig закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Производитель кофе Paulig закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Промсвязьбанк открыл первые офисы в Крыму

Промсвязьбанк открыл первые офисы в Крыму

ОПЕК+ в июне продолжит увеличивать квоты на 432 тыс. б/с

ОПЕК+ в июне продолжит увеличивать квоты на 432 тыс. б/с

Объем операций в Системе быстрых платежей в I квартале вырос в 4 раза

Объем операций в Системе быстрых платежей в I квартале вырос в 4 раза

Великобритания отозвала у МосБиржи статус "признанной"

Великобритания отозвала у МосБиржи статус "признанной"

"ЛУКОЙЛ" прекращает листинг ADR с 6 июня

"ЛУКОЙЛ" прекращает листинг ADR с 6 июня

"Газпром" задействует мощности "Северного потока 2" для рынка РФ

"Газпром" задействует мощности "Северного потока 2" для рынка РФ

Airbus увеличил квартальную чистую прибыль более чем в три раза

Airbus увеличил квартальную чистую прибыль более чем в три раза

Бизнес в РФ принес UniCredit в I квартале убыток на 915 млн евро

Бизнес в РФ принес UniCredit в I квартале убыток на 915 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });