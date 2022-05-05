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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

"Аэрофлот" не будет публиковать финансовую отчетность за I квартал

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не будет публиковать финансовую отчетность за I квартал.

"Компания решила временно не публиковать финансовую отчетность за I квартал 2022 года в связи с тем, что часть акционеров не имеет возможности принимать инвестиционные решения и совершать действия с ценными бумагами, а значит такое раскрытие информации может поставить ряд заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

В конце апреля ожидалась публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по РСБУ.

По стандартам МСФО "Аэрофлот" обычно отчитывается в конце мая - начале июня.

Аэрофлот
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