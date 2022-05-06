Котировки нефти завершают ростом третью неделю подряд

Brent подорожала до $111,37 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили рост в пятницу на фоне сохраняющихся тревог по поводу потенциального дефицита предложения, но могут завершить сильным ростом третью неделю подряд, по данным FactSet.

К 17:08 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,42%), до $111,37 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,54 (0,5%), до $108,8 за баррель.

Страны ОПЕК+ 5 мая проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу в июне на 432 тысяч баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение норм с августа 2021 года, коалиция не может достичь разрешенного уровня добычи. По итогам марта производители отстают на 1,45 млн б/с.

Европейские государства тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС в рамках готовящегося шестого пакета санкций.

У постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета, в противном случае решать вопрос будут главы МИД ЕС после 9 мая, заявил 6 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти для пополнения стратегического резерва (SPR). Как ожидается, Минэнерго начнет принимать заявки от продавцов уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.