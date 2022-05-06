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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:06

Котировки нефти завершают ростом третью неделю подряд

Brent подорожала до $111,37 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили рост в пятницу на фоне сохраняющихся тревог по поводу потенциального дефицита предложения, но могут завершить сильным ростом третью неделю подряд, по данным FactSet.

К 17:08 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,42%), до $111,37 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,54 (0,5%), до $108,8 за баррель.

Страны ОПЕК+ 5 мая проголосовали за сохранение плана по увеличению квоты на добычу в июне на 432 тысяч баррелей в сутки. Однако, несмотря на планомерное повышение норм с августа 2021 года, коалиция не может достичь разрешенного уровня добычи. По итогам марта производители отстают на 1,45 млн б/с.

Европейские государства тем временем готовятся ограничить импорт нефти из России. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС в рамках готовящегося шестого пакета санкций.

У постпредов стран ЕС есть несколько дней для достижения соглашения по поводу введения запрета, в противном случае решать вопрос будут главы МИД ЕС после 9 мая, заявил 6 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти для пополнения стратегического резерва (SPR). Как ожидается, Минэнерго начнет принимать заявки от продавцов уже этой осенью, хотя реальные поставки начнутся позже.

SPR Brent WTI США Европа Жозеп Боррель
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