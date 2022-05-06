Бизнес Нигерии опасается кризиса в экономике из-за конфликта на Украине

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Рост цен, вызванный конфликтом России и Украины, угрожает кризисом для компаний в Нигерии, предупредила Ассоциация производителей Нигерии, крупнейшей экономики Африки. Заявление организации приводит Bloomberg.

Подорожание дизеля, пшеницы и других импортируемых товаров в совокупности с высокими процентными ставками, дефицитом американских долларов и ускорением инфляции оказывают давление на производственный сектор страны, говорится в заявлении.

Производители Нигерии в существенной мере зависят от дизеля, который взлетел в цене вдвое в 2022 году. Он нужен для работы промышленного оборудования в связи с нестабильными поставками электроэнергии от национальных сетей. Цена на пшеницу, которая является ключевым сырьем для производителей муки и ряда других продуктов, также стремительно растет.

Компании опасаются, что ускорение инфляции, которая подскочила до 15,9% в марте, может продолжиться, если конфликт между Россией и Украиной будет длиться дальше, подрывая цепи поставок, сообщила ассоциация.

Крупнейшая в стране компания - Dangote Cement Plc - отчиталась о падении объема продаж в первом квартале на 3,6%, до 7,2 млн тонн, по сравнению с годом ранее, что отчасти вызвано волатильностью цен на цемент на ряде рынков. Ситуация усугубляется тем, что ряд стран прекратили импорт из Нигерии, опасаясь проблем с поставками из-за конфликта России и Украины, сообщило руководство компании на телефонной конференции для инвесторов.

Текущая ситуация "требует выработки решения на государственном уровне и разработки стратегического плана по устойчивости, чтобы избежать надвигающегося экономического кризиса и дефицита, которые могут возникнуть из-за вторжения России на Украину", говорится в сообщении Ассоциации производителей Нигерии.