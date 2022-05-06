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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:06

По итогам торгов индекс РТС снизился на 2,9%, индекс Мосбиржи - на 0,5%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций снизился в пятницу на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также сокращения позиций игроками в преддверии очередных длительных выходных из-за геополитических и санкционных рисков; откат индекса МосБиржи сдерживался вечерним ослаблением курса рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 2393,03 пункта (-0,5%), индекс РТС упал на 2,9%, до 1088,02 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,1%.

Доллар подорожал на 2,3 рубля до 69,3 рубля, утром курс опускался до 65,83 рубля.

За короткую торговую неделю индекс МосБиржи снизился на 2,1%, индекс РТС вырос на 0,6% на фоне снижения доллара на 1,66 рубля.

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