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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Нефтедобыча в РФ в начале мая выросла по сравнению с апрелем

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в начале мая выше, чем в апреле, ситуация с переработкой стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в ходе парада.

Отвечая на вопрос о возможности большего снижения переработки нефти в мае по сравнению с апрелем, Новак сказал: "Если смотреть на показатели начала мая, у нас показатели лучше, чем в апреле, то есть ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что в апреле и мае показатели будут частично восстановлены и улучшены".

Согласно данным статистики, с которыми ознакомился "Интерфакс", среднесуточная добыча нефти с конденсатом в апреле упала к марту почти на 9%, в первые дни мая добыча увеличилась к апрелю примерно на 2%.

Александр Новак
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