Нидерландская Gasunie арендовала второе судно-регазификатор для нового терминала СПГ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Нидерландская газотранспортная компания Gasunie законтрактовала уже вторую плавучую регазификационную установку для будущего терминала по приему СПГ в Эмсхавене в провинции Гронинген, задача которого – сократить зависимость от российского газа.

В апреле сообщалось о заключении пятилетнего чартера на аренду плавучей регазификационной установки Exmar FSRU, а теперь Gasunie сообщила об аренде регазификационного судна у американской New Fortress Energy. Со второй регазификационной установкой мощность терминала может вырасти до 8 млрд куб. м в год.

Gasunie заявила о большом интересе участников рынка к мощностям проекта – спрос превысил предложение в 4 раза, интерес проявили 15 потенциальных клиентов. Инициатор проекта надеется до 10 июня заключить обязывающие соглашения на аренду мощностей.

Ожидается, что оба судна будут введены в эксплуатацию этой осенью.

Первый терминал СПГ в Нидерландах Gate LNG начал работу в порту Роттердама в 2011 году. В 2021 году через него перегружено 8 млрд куб. м газа.