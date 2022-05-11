ЦБ РФ допустил выведение граждан из-под действия моратория на банкротства

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Банк России допускает возможность отказа от моратория на банкротства на граждан, а также поддерживает идею создания для кредиторов механизма лишения должников мораторной защиты по суду, рассказал знакомый с позицией регулятора источник "Интерфакса".

По его словам, такую позицию ЦБ высказал в письме первому замминистра экономического развития Илье Торосову, изучив совместные предложения Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка о корректировке действующих правил моратория на банкротство.

Обращение банков было связано полугодовым мораторием на банкротства по требованию кредиторов, а также на взыскания по исполнительным листам долгов, возникших до его начала, который правительство ввело с 1 апреля 2022 года. Мораторий распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и всех юрлиц, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

Банки раскритиковали тотальное применение моратория. Это, по их мнению, может повлечь приостановку исполнительного производства, а недобросовестные должники получат возможность затягивать процесс взыскания. Потенциальные потери от ограничительных мер только в отношении граждан в 2022 году банки оценивали совокупно в 31 млрд рублей: Сбербанк - около 20 млрд рублей, ВТБ - 7 млрд рублей, Альфа-банк - 4 млрд рублей, рассказывал ранее источник "Интерфакса".

"Поскольку целью введения моратория является сохранение имущественного комплекса предприятий и предоставление им возможности перестроить бизнес-процессы, полагаем возможным рассмотреть вопрос о нераспространении моратория на физических лиц, так как в текущих экономических условиях для физических лиц уже предусмотрен ряд мер социальной поддержки", - процитировал источник позицию регулятора.

По мнению ЦБ, ко всем иным лицам, подпавшим под действие моратория, его последствия должны применяться "в полном объеме", рассказал источник. Таким образом, регулятор отверг предложение банков отказаться от приостановки исполнительных производств на время действия моратория. Ранее на отказе от "заморозки" исполнительных производств настаивала Федеральная налоговая служба (ФНС), указывая, что иначе даже платежеспособные компании "смогут безосновательно уклониться от своих обязанностей либо исполнять их выборочно". Законопроект, оформляющий эту инициативу, ранее подготовило Минэкономразвития, но он до сих пор не внесен в Госдуму.

По мнению ЦБ, реализация норм законопроекта "может создать неравные условия для кредиторов". В таком случае одни кредиторы ничего не получат, а другие, которые успели получить исполнительный лист, смогут вернуть себе деньги за счет средств и имущества должника, объясняли ранее эксперты.

Более эффективным способом противодействия злоупотреблениям со стороны должников, по мнению ЦБ, будет урегулирование таких ситуаций в законе о несостоятельности. В связи с этим регулятор поддержал идею банков наделить кредиторов правом через суд лишать должников мораторной защиты, если возникновение долгов не связано с обстоятельствами, явившимися основанием для введения моратория, либо причины неисполнения обязательств возникли не позднее чем за три месяца до его объявления. Сейчас такой возможности у кредиторов нет, и отказаться от моратория подпавший под него может исключительно по собственному желанию.

Также ЦБ в письме указывает на неопределенность в статье 9.1 закона о несостоятельности, которая описывает последствия введения моратория на банкротства, рассказал источник. Из нее неясно, можно ли возбуждать новые исполнительные производства и взыскивать долги по исполнительным листам, предъявленным в банк после объявления моратория. Сейчас эта статья предусматривает, что на время моратория "приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория".