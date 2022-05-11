Электромобильный стартап с российскими корнями Arrival откажется от операций в РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Стартап бывшего замглавы Минсвязи РФ Дениса Свердлова Arrival, планирующий развернуть массовое производство электротранспорта – фургонов и автобусов для крупных городов, планирует отказаться от операций в РФ, пишет Financial Times.

По словам руководителя продукта Arrival Тома Элвиджа, на которого ссылается издание, компания находится в процессе вывода своей деятельности за пределы РФ с конца февраля, с начала военной операции на территории Украины.

Элвидж не уточнил FT характер текущих операций Arrival в РФ, но отметил, что у стартапа есть российская команда, значительная часть которой была релоцирована. "Это не быстрый процесс, но мы уже перевезли большинство членов нашей (российской - ИФ) команды в Грузию. Мы открыли офисы в Тбилиси", - сказал Элвидж, добавив, что у Arrival нет планов вести "какие-либо операции в России в будущем".

Компанию Arrival Свердлов (в прошлом – глава оператора Yota, а в 2012-2013 гг. – заместитель министра связи РФ) создал в 2015 году. В 2019 году стартап привлек 100 млн евро от Hyundai и Kia, осенью 2021 года – 150 млн евро от фондов BlackRock и Winter Capital Partners (якорный инвестор – Владимир Потанин). Также среди инвесторов Arrival бизнесмен Альберт Авдолян, знакомый со Свердловым еще по Yota.

Arrival называет свои производственные площадки "микрофабриками" – этот формат, как считает компания, поменяет лицо отрасли. Главное отличие от классического конвейерного производства: порядок прохождения автомобилем различных фаз сборочного процесса может меняться по выбору программы, управляющей процессом. Кроме того, производственные блоки на "микрофабрике" можно реконфигурировать под разные типы автомобилей. Это позволит удерживать издержки на низком уровне и выпускать электротранспорт по конкурентоспособным ценам, уверена Arrival.

В ноябре 2021 года Arrival опубликовала проспект к размещению 25 млн новых акций, что составляло примерно 4% от общего объема. В результате было реализовано 32 млн бумаг (5%). Цена размещения составила $9,5 за акцию, а сумма привлеченных средств – более $300 млн.

Тогда же стартап разместил конвертируемые "зелные" облигации на $200 млн с погашением в 2026 году. В проспекте к размещению бондов говорилось, что спрос на будущую продукцию Arrival остается высоким. По состоянию на ноябрь у компании были необязывающие заявки на 64 тыс. машин (включая 10 тыс., предусмотренных опционом расширения заказа на фургоны от логистического гиганта UPS). В документе сообщалось, что вместе с тем ожидания компании относительно производства и выручки в 2022 году были существенно снижены. В частности, расходы на запуск первых двух "микрофабрик" Arrival в США и Великобритании, запланированный на 2022 год, увеличились как из-за общей для отрасли инфляции издержек (рост цен на алюминий, продукцию нефтехимии и пр.), так и из-за пересмотра некоторых аспектов бизнес-плана.

Основными инвесторами в рамках этого этапа финансирования стали Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Cowen. Андеррайтеры получили опцион на доразмещение 4,8 млн акций.

Свердлов, который через Kinetik Sarl контролирует почти 75% Arrival, после IPO компании ворвался в топ-20 российского списка Forbes. По состоянию на апрель 2021 года журнал оценивал его состояние в $10,6 млрд. Сейчас капитализация всей Arrival, по данным Nasdaq, снизилась до $4,4 млрд с $13,6 млрд на момент размещения в марте 2021 года. В опубликованном Forbes в апреле этого года российском списке из 88 миллиардеров Свердлов занял 65-е место с оценкой состояния в $1,4 млрд.