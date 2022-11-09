Электромобильный стартап Arrival уже не ждет первой выручки в 2023 году

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Стартап бывшего замглавы Минсвязи России Дениса Свердлова Arrival, сокративший производственные планы на фоне реструктуризации бизнеса со смещением фокуса на рынок США и получивший предупреждение о делистинге из-за обвала котировок на Nasdaq, ждет получение первой выручки не раньше 2024 года.

В III квартале 2022 года чистый убыток Arrival подскочил до $310,3 млн с $30,6 млн годом ранее, сообщила компания. По итогам 9 месяцев 2022 года он сократился до $410 млн c $1,24 млрд за тот же период 2021 года.

На конец сентября запас денежных средств и их эквивалентов составлял около $330 млн, что, по оценкам Arrival, позволит финансировать бизнес в течение следующих 12 месяцев.

"Для достижения наших целей в США мы будем использовать наличные средства в размере $330 млн и искать возможности привлечения дополнительных средств", - заявил Свердлов через пресс-службу.

В новом прогнозе компания ожидает, что "доходы и маржа появятся позже, не в 2023 году".

Публикация отчета привела к падению котировок на Nasdaq на 38%, до $0,37, на 18:40 8 ноября по Москве.

Свердлов - бывший руководитель Yota, занимал пост замминистра связи в 2012-2013 годах. Компанию Arrival он создал в 2015 году. В 2019 году стартап привлек 100 млн евро от Hyundai и Kia, осенью 2021 года - 150 млн евро от фондов BlackRock и Winter Capital Partners (якорный инвестор - Владимир Потанин). Также среди инвесторов Arrival бизнесмен Альберт Авдолян, который был знаком со Свердловым еще по Yota.

Arrival, планировавший развернуть массовый выпуск электротранспорта для крупных городов, имеет особый подход к организации производства, которое ведет на так называемых "микрофабриках". Главное отличие этого метода от классического конвейерного автопроизводства в том, что порядок прохождения автомобилем различных фаз сборочного процесса может меняться по выбору программы, управляющей процессом. Кроме того, производственные блоки на "микрофабрике" можно реконфигурировать под разные типы автомобилей. Такой подход, по мнению компании, способствует сокращению издержек и поддержанию конкурентоспособных цен на продукцию.

В марте 2021 года Arrival вышел на биржу Nasdaq через слияние со SPAC. Капитализация компании сразу после IPO оценивалась в $13,6 млрд, а Свердлов, контролирующий почти 75% Arrival через Kinetik Sarl, весной прошлого года ворвался в топ-20 российского списка Forbes. Журнал оценивал его состояние на апрель 2021 года в $10,6 млрд.

Однако череда последующих событий, включая корректировку амбициозных производственных планов компании, отказ от европейского рынка и увольнение части сотрудников, привела к обвалу стоимости акций Arrival более чем на 97% - с $22 при размещении до $0,59 по состоянию на конец торгового дня 7 ноября.

Цена бумаг ниже $1 стала причиной того, что Arrival в начале ноября получил предупреждение о возможном делистинге с Nasdaq. Биржа дала стартапу полгода, в течение которых его акции должны подняться выше отметки в $1 и продержаться на ней минимум 10 дней подряд. Дедлайн ограничен 1 мая 2023 года, но может продляться в случае неисполнения условий в срок.

Летом 2022 года Financial Times сообщала, что для сокращения издержек Arrival свернул перспективные проекты производства электробусов и электромобилей, чтобы сфокусироваться на дебюте электрофургона. За счет последнего компания ожидала получить первую выручку, начав его производство осенью 2022 года.

Первый фургон был выпущен в сентябре на "микрофабрике" в британском Бистере. Компания сообщила о существенном сокращении планов выпуска этих машин в 2022 году с 400 до 20 штук, а также о намерении отказаться от планов продаж на британском рынке, сократив местный штат.