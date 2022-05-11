Рубль усилил укрепление к доллару и евро в среду вечером

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро, демонстрировавшие в начале торгов на Московской бирже боковую динамику, развернулись вниз в среду днем; при этом рубль усилил укрепление в обеих валютных парах вечером 11 мая, отыграв большую часть снижения пятницы. Поддержу нацвалюте по-прежнему оказывают такие факторы, как превышение предложения инвалюты над спросом на нее на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ЦБ РФ ограничений на капитальные операции для нерезидентов, а также высокие цены на нефть.

Курс доллара США составил 67,2 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 2,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 70,5 руб./EUR1, подешевев на 2,75 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,45 рубля - до 68,68 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил рост к доллару и евро 11 мая после локальной отрицательной коррекции в конце прошлой недели благодаря сохраняющемуся превышению предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов (на этом фоне доллар США и евро на прошлой неделе опускались до минимальных значений более чем за два года - с февраля 2020 года). Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают растущие мировые цены на нефть.

Вместе с тем на рынке выросли ожидания возможных заявлений Банка России о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление рубля, которое в перспективе негативно скажется на доходах как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают раллировать в среду вечером, несмотря на данные о резком росте запасов этого топлива в Соединенных Штатах на прошлой неделе. Главным опасением рынка являются готовящиеся новые санкции ЕС против России. Как ожидается, меры будут обсуждаться на этой неделе и могут включать в себя постепенный отказ от закупок нефти в РФ. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 4,73% - до $107,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась к этому времени на 5,35% - до $105,1 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,49 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 3,61 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 913 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения резервов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Комментарии аналитиков

"На торгах в среду российская валюта снова уверенно укрепилась по отношению как к доллару, так и к евро. Опубликованные сегодня данные об инфляции в США, хоть и превысили консенсус-прогнозы, все же показали снижение годового темпа роста цен с 8,5% в марте до 8,3% по итогам апреля. В четверг в США должны быть опубликованы данные по индексу цен производителей за апрель, которые могут дать сигнал о дальнейшей динамике потребительской инфляции и, соответственно, дальнейших действиях ФРС на ближайших заседаниях. Однако для российской валюты более важным фактором в текущих условиях остается политика, которую проводит ЦБ РФ и российское правительство. В условиях превышения объемов экспорта над импортом и укрепляющегося рубля вероятность смягчения обязательных требований по продаже валютной выручки для экспортеров возрастает, что, в свою очередь, может ограничить дальнейшее удорожание российской валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев отмечает, что "волатильность валютных курсов после майских каникул в России оказалась на крайне высоком уровне. На текущий момент инвесторы позитивно реагируют на отсутствие среди стран ЕС консенсуса по шестому санкционному пакету в отношении России. В частности, речь идет о введении эмбарго на российскую нефть. Стороны не могут договориться, хотя ранее Евросоюз анонсировал оперативную реализацию очередного санкционного механизма. Кроме того, в пользу рубля продолжает работать жесткое регулирование Центробанком валютных рамок, профицит торгового баланса и продажа экспортерами 80% валютной выручки на рынке. На этом фоне российский рубль 11 мая заметно вырос".

По словам аналитика SberCIB Юрия Попова, в первой половине дня 6 мая рубль торговался около отметки 66 руб./$1. Однако затем объем предложения валюты от экспортеров, судя по всему, резко снизился, а спрос на валюту перед праздниками возрос. В этих условиях рубль ослаб на 5% - до 69 руб./$1. Такая волатильность российской валюты вполне естественна в условиях низкой ликвидности между праздниками. Сегодня утром рубль подешевел до 70 руб./$1 на фоне сохранявшегося спроса на валюту. Вместе с тем в среду днем экспортеры заметно нарастили продажи валюты в преддверии налоговых выплат через две недели, а также в связи с конвертацией части валютной выручки, накопленной за праздники. На этом фоне рубль восстановился до 67-68 руб./$1.

"В условиях ограниченного импорта продажа валютной выручки компаниями-экспортерами продолжает поддерживать укрепление нацвалюты. При этом в текущих условиях существенное укрепление доллара на мировом рынке Forex не оказывает особо заметного влияния на курс доллара к рублю на Московской бирже. Учитывая текущие уровни рубля, вероятным видится дальнейшее ослабление валютного контроля Банком России. Впрочем, в связи с короткой рабочей неделей ЦБ РФ может предпочесть дождаться следующей недели для начала таких действий", - полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве (ранее период расчета составлял 10:00 - 16:30), ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 12 мая на 1,45 рубля, до 68,8389 руб./$1. Официальный курс евро, который теперь также определяется как средневзвешенное значение сделок, заключенных на бирже за период с 10:00 до 15:30, был повышен Банком России на 1,54 рубля, до 72,6314 руб./EUR1. Повышение официальных курсов стало следствием заметного роста доллара и евро, произошедшего во второй половине дня в пятницу, 6 мая.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 1,39 рубля по отношению к пятнице и составил 68,6089 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени прибавил 58,94 копейки и составил 68,4122 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 624,736 млн, из которых $1 млрд 170,311 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 454,425 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился к предыдущему торговому дню на 1,81 рубля, до 72,2103 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 14,22 копейки, до 71,7022 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR688,158 млн, из которых EUR304,393 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR383,765 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банки в среду, 11 мая, на аукционе 7-дневного репо привлекли всего 200 млрд рублей (при общем спросе 624,221 млрд рублей) по средневзвешенной ставке 14,313% годовых. Лимит аукциона был снижен ЦБ РФ до 200 млрд рублей с 550 млрд рублей неделей ранее (4 мая банки привлекли в рамках недельного репо 550 млрд рублей по средневзвешенной ставке 14,1891% годовых и общем спросе 1,317 трлн рублей).

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в основном немного подросли относительно предыдущего торгового дня; исключение составила лишь ставка MosPrime Rate на семидневный срок, которая снизилась на 3 базисных пункта - до 14,35% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла по отношению к пятнице на 5 базисных пунктов и 11 мая составила 14,33% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц увеличилась также на 5 базисных пунктов - до 14,55% годовых, а межбанковские кредиты на срок 3 месяца и 6 месяцев подорожали на 4 базисных пункта - до 14,61% и 14,73% годовых соответственно.