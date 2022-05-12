FT отметила замедление притока частных инвестиций в бумаги американских компаний

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Частные инвесторы все меньше инвестируют в американские акции на фоне устойчивого снижения индексов, что, в свою очередь, является дополнительным негативным фактором для фондового рынка, пишет Financial Times.

C 1 по 10 мая чистый приток средств частных инвесторов в акции американских компаний составил $2,4 млрд, показывают данные JPMorgan. В апреле приток составил $11 млрд, в марте - $17 млрд.

Падение индекса S&P 500 с начала года составляет порядка 17%, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite потерял 27%.

"Раньше розничные инвесторы были первыми, кто выкупал акции в периоды снижений, но эта активность либо переместилась в другие активы, либо инвесторы стали более осторожными после череды потерь в этом году", - отметил инвестиционный директор управляющей компании Alphatrai Макс Гохман.

Главной причиной пессимизма частных инвесторов является высокая инфляция в США. С одной стороны, это подталкивает Федрезерв к повышению ставок, а с другой - лишает физлиц дополнительных средств, которые они могли бы инвестировать на фондовом рынке.

Сокращение активности инвесторов негативно сказывается на котировках брокеров. Так, капитализация Charles Schwab Corp. с начала года упала на 23%, Interactive Brokers Group Inc. - почти на треть, а рыночная стоимость торговой площадки Robinhood Markets рухнула более чем в два раза.

Затишье также наблюдается на рынке опционов, где среднесуточный объем торгов после резкого скачка в январе последовательно сокращался в последующие месяцы, включая начало мая, согласно данным Options Clearing Corp. Причем данные компании свидетельствуют, что доля частных инвесторов в общем объеме торгов опционами падает, достигнув двухлетнего минимума в 32% в середине апреля.

При этом частные инвесторы не ушли с фондового рынка совсем, а просто стали более избирательны, отмечает стратег TD Ameritrade Шон Круз. Теперь они предпочитают акции надежных компаний с большой капитализацией и солидными прибылями, включая Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Alphabet Inc.