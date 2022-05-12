"Вымпелком" намерен выделить бизнес в Казахстане в отдельное юрлицо "ВЕОН КАЗ"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" планирует провести реорганизацию в форме выделения в отдельное юрлицо ООО "ВЕОН КАЗ" бизнеса в Казахстане, следует из сообщения компании.

Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение на внеочередном собрании акционеров, которое состоится в заочной форме. Бюллетени для голосования принимаются до 20 июня 2022 года. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 22 мая 2022 года.

В минувшем году компания провела реорганизацию, выделив в отдельное юрлицо ООО "ВЕОН УЗБ".

"Вымпелком" входит в телекоммуникационный холдинг VEON, крупнейшим акционером которого является LetterOne (входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров) - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.