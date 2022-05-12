Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

"Вымпелком" намерен выделить бизнес в Казахстане в отдельное юрлицо "ВЕОН КАЗ"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" планирует провести реорганизацию в форме выделения в отдельное юрлицо ООО "ВЕОН КАЗ" бизнеса в Казахстане, следует из сообщения компании.

Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение на внеочередном собрании акционеров, которое состоится в заочной форме. Бюллетени для голосования принимаются до 20 июня 2022 года. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 22 мая 2022 года.

В минувшем году компания провела реорганизацию, выделив в отдельное юрлицо ООО "ВЕОН УЗБ".

"Вымпелком" входит в телекоммуникационный холдинг VEON, крупнейшим акционером которого является LetterOne (входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров) - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

Вымпелком VEON
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" подтвердил запрет использования мощностей "Ямал-Европы"

"Газпром" подтвердил запрет использования мощностей "Ямал-Европы"

Доллар упал до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года

Доллар упал до 65 рублей впервые с 26 февраля 2020 года

"Норникель" первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом

"Норникель" первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом

Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

Урожай пшеницы в России в этому году может достичь рекордного уровня

"ЛУКОЙЛ" приобретет 411 АЗС Shell в РФ и маслозавод в Торжке

Bloomberg сообщил о 20 европейских импортерах газа РФ, открывших счета в ГПБ

Bloomberg сообщил о 20 европейских импортерах газа РФ, открывших счета в ГПБ

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Власти Украины принудительно изымут активы Сбербанка и ВЭБа в стране

Курс биткойна опустился до минимума с декабря 2020 года

Суд арестовал суда нидерландской Boskalis по иску "дочки" "НОВАТЭКа"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });