Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

ТМК отказалась от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды и buyback

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" подало заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, говорится в уведомлении компании на Федресурсе.

Экономика"Газпром нефть" отказалась от моратория на банкротствоЧитать подробнее

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

ТМК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расходы бюджета РФ в январе-апреле выросли почти на 25%

Расходы бюджета РФ в январе-апреле выросли почти на 25%

"Ростелеком" задумался о монополии на поставку в РФ серверов в рамках госзакупок

"Ростелеком" задумался о монополии на поставку в РФ серверов в рамках госзакупок

Инфляция во Франции в апреле была максимальной с 1985 года

Инфляция во Франции в апреле была максимальной с 1985 года

Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

Рубль укрепился на старте торгов в пятницу, обновив максимумы к доллару и евро

Заявка на транзит газа через Украину в пятницу выросла до 62 млн куб. м

WSJ сообщила о продаже "Совкомфлотом" нескольких танкеров на фоне санкций

WSJ сообщила о продаже "Совкомфлотом" нескольких танкеров на фоне санкций

Правительство РФ поддержит проект внешнего управления в компаниях с иноучастием

Правительство РФ поддержит проект внешнего управления в компаниях с иноучастием

Евро опустился до 66 рублей впервые с 27 июня 2017 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });