ТМК отказалась от моратория на банкротство, сохранив право на дивиденды и buyback

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" подало заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, говорится в уведомлении компании на Федресурсе.

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.