"Газпром нефть" отказалась от моратория на банкротство

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром нефть" отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, следует из сообщения компании в Федресурсе.

Таким образом, "Газпром нефть" не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.