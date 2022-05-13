Один из крупнейших потребителей золота в апреле снизил его импорт в 3,6 раза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Индия в апреле 2022 года импортировала золото на $1,725 млрд, следует из материалов Министерства торговли и промышленности страны. Это на 66% больше, чем в марте, но в 3,6 раза меньше, чем в апреле прошлого года, и в 1,5 раза меньше среднемесячных объемов "доковидных" 2018-2019 годов.

Как отмечает в своем обзоре аналитик World Gold Council Мукеш Кумар, хотя розничный спрос на золото в Индии подрос благодаря кратковременной коррекции цен в последнюю неделю месяца и закупкам к свадебному сезону и дню Акшая Тритья (выпал на 3 мая), импорт оставался низким. В натуральном выражении импорт в апреле составил 27,1 тонны - на 75% меньше, чем в прошлом году, хотя на 72% больше, чем в марте.

На объем импорта влияло несколько факторов: слабый розничный спрос в первой половине месяца на фоне роста цен, накопление ювелирами запасов в преддверии выставки Gems and Jewellery Show (GJS) в начале апреля, а также рост импортных издержек во второй половине месяца из-за более высокой ставки таможенного тарифа с 14 апреля и до конца месяца ($631 против $623 на 10 г).

Всего за январь-апрель импорт золота в Индию снизился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до $9,946 млрд.

Индия - один из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.