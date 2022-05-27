Клиенты Сбербанка увеличили закупки драгметаллов в четыре раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россияне с начала года приобрели в Сбербанке 10 тонн слитков драгметаллов, в том числе 7 тонн золота, сообщила кредитная организация.

За аналогичный период 2021 года в Сбербанке были куплены 2,6 тонны драгметаллов в слитках, то есть в 2022 году закупки выросли почти в 4 раза.

Резко возросший спрос на драгоценные металлы в слитках обусловлен в том числе отменой НДС на покупку физического металла, отмечает банк.

"Мы видим логичный рост интереса к слиткам, ведь это возможность сохранить средства от инфляции. Сейчас мы активно работаем с поставщиками, чтобы обеспечить доступность в наших офисах слитков разного размера", - сказал через пресс-службу Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка.