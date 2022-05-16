"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года ритейлер "Детский мир" получил 517 млн рублей чистого убытка против прибыли в 1,313 млрд рублей годом ранее (показатели по стандарту IAS 17).

EBITDA сократилась на 9,8%, до 2,553 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 6,7% против 7,9% годом ранее, говорится в сообщении ритейлера.

Скорректированная EBITDA снизилась на 14,9%, до 2,641 млрд рублей, рентабельность скорректированной EBITDA сократилась до 7% с 8,7% год назад.

Скорректированная прибыль до налогообложения "Детского мира" в январе-марте упала на 44,9%, до 1,144 млрд рублей.

Валовая прибыль повысилась на 8,3%, до 11,421 млрд рублей. Валовая маржа составила 30,2% против 29,6% годом ранее.

Выручка "Детского мира" в I квартале выросла на 6,1%, до 37,85 млрд рублей.

Рост валовой маржи был обусловлен увеличением доли продаж собственных торговых марок и товаров прямого импорта, а также эффективным управлением ценообразованием, объяснила компания. Среди основных драйверов снижения EBITDA - сокращение трафика на фоне сохранявшихся ограничений на работу магазинов в январе и феврале из-за COVID-19, а также "общерыночное снижение покупательского спроса на фоне высокой экономической неопределенности". Кроме того, давление на показатель оказала инфляция ключевых операционных затрат, которые опережали темп роста продаж.

Кроме того, в I квартале компания получила убыток от курсовых разниц в размере 1,5 млрд рублей против убытка в 56 млн рублей годом ранее. Основной причиной образования курсовых разниц стала переоценка кредиторской задолженности перед поставщиками.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию и выплат LTI) выросли на 17,4%, до 8,781 млрд рублей. Как процент от выручки расходы повысились до 23,2% с 21% годом ранее. Основными драйверами роста издержек стало общее увеличение операционных расходов сети на фоне инфляции в IV квартале 2021 года, а также сокращение сопоставимых продаж в I квартале (-2,1% год к году).

На конец марта общий долг "Детского мира" составил 40,2 млрд рублей, из них 55,2% приходилось на краткосрочный долг. Чистый долг вырос на 29,8%, до 31,2 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,7х против 1,4х годом ранее (показатель чистый долг/скорр. EBITDA вырос до 1,8х с 1,4х год назад).

"В первом квартале нашим основным фокусом было обеспечение бесперебойной операционной деятельности, поддержание широкого и доступного ассортимента товаров на полках магазинов и в онлайн-каналах, а также оптимизация операционных издержек. Мы делаем все возможное для того, чтобы справиться с текущими вызовами", - заявила через пресс-службу гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова. По ее словам, несмотря на "непростые" макроэкономические условия, "Детский мир" сохраняет фокус на дальнейшую консолидацию рынка.

"Детский мир" - крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Кроме России компания работает в Казахстане и Белоруссии. На конец марта у группы было 1125 магазинов, в том числе 851 точка в России.