Equinor еще на неделю задержала ввод СПГ-завода Hammerfest LNG в Норвегии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor на неделю задерживает запуск предприятия по сжижению природного газа Hammerfest LNG, следует из сообщения компании.

Пострадавший от пожара в сентябре 2020 года завод планировалось запустить сначала в октябре 2021 года, затем 31 марта 2022 года, последней анонсированной датой было 17 мая.

"На выходных была обнаружена незначительная неисправность в компрессоре, которую необходимо устранить перед запуском. Компонент сейчас заменяется, и поэтапный процесс перехода к эксплуатации продолжится в течение недели", - сообщила Equinor.

"Hammerfest LNG был подготовлен к производству, но мы тратим дополнительное время, необходимое для безопасного возобновления работы", - приводятся в пресс-релизе слова Грете Б. Хааланд, старшего вице-президента Equinor по наземным объектам.

Завод Hammerfest LNG на острове Melkoya получает газ с морского месторождения Snohvit ("Белоснежка"). Это первый офшорный проект на норвежском континентальном шельфе, реализованный без надводной инфраструктуры. Вся инфраструктура по добыче газа находится на морском дне, газ доставляется по газопроводу в Хаммерфест, где построен СПГ-завод. Он начал работу осенью 2007 года и имеет мощность по производству 4,6 млн т СПГ, 0,34 млн т СУГ и 0,83 млн т конденсата.

Equinor владеет 37% в проекте Snohvit, Total – 18%, Neptune Energy – 12%.