ФНБ в апреле сократился на 2,047 трлн рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая 2022 года составил 11 трлн 005,374 млрд рублей (эквивалент $154,954 млрд) или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 апреля его объем составлял 13 трлн 052,295 млрд рублей (эквивалент $155,227 млрд), или 9,8% ВВП. Таким образом, за апрель он сократился на 2 трлн 046,931 млрд рублей.

Средства на сумму 2,480 трлн рублей в апреле были зачислены на счет федерального бюджета для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

Объем ликвидных активов ФНБ в апреле сократился до эквивалента 7,876 трлн рублей, или $119,889 млрд (5,9% ВВП) с 9,693 трлн рублей, или $115,282 млрд (7,3% ВВП) месяцем ранее.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 мая размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 776,8 млн китайских юаней, а также 405 тыс. 708,4 кг золота в обезличенной форме и 92,786 млрд рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529,770 млрд рублей, в евробонды Украины – $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов – 298,860 млрд рублей и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций – 278,99 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка – 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка – 1,432 трлн рублей, "Аэрофлота" – 25,767 млрд рублей, "ДОМ.РФ" – 50 млрд рублей.

ВТБ в апреле за счет средств, ранее привлеченных на субординированный депозит, купил облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" совокупной номинальной стоимостью 800 млн рублей для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

ВЭБ.РФ в апреле досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2020 годах, для финансирования проектов: КЖЦ-1 (120,6 млн рублей) и КЖЦ-2 (125,5 млн рублей).