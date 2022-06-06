ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 475,932 млрд рублей (эквивалент $197,725 млрд) или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 мая фонд составлял 11 трлн 005,374 млрд рублей (эквивалент $154,954 млрд) или 8,3% ВВП. Таким образом, за май он вырос на 1 трлн 470,6 млрд рублей.

В мае средства на сумму 14,824 млрд евро, 1,579 млрд фунтов стерлингов, 240,334 млрд японских иен, 82,943 млрд китайских юаней, а также 149,202 тысяч кг золота в обезличенной форме, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов за 2021 год, были зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах и золоте.

Объем ликвидных активов ФНБ в мае вырос до эквивалента 9 трлн 229,67 рублей, или $146,3 млрд (6,9% ВВП) с 7,876 трлн рублей, или $119,889 млрд (5,9% ВВП) месяцем ранее.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июня размещено 51 млрд 585,2 млн евро, 5 млрд 566,9 млн фунтов стерлингов, 809 млрд 814 млн японских иен, 306 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,910 тыс. кг золота в обезличенной форме и 252,8 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529,517 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов - 301,898 млрд рублей и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка - 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 1,34 трлн рублей, "Аэрофлота" - 23,517 млрд рублей, "ДОМ.РФ" - 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 250 млрд рублей.

ВТБ в мае за счет средств, ранее привлеченных на субординированный депозит, купил облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" совокупной номинальной стоимостью 450 млн рублей для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2020 годах, для финансирования проектов: КЖЦ-1 (126,3 млн рублей) и КЖЦ-2 (126,5 млн рублей).

В мае средства ФНБ на 3,038 млрд рублей были размещены в облигации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовый результат от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года составил отрицательную величину - минус $56,4 млн, что эквивалентно минус 3,557 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота за период с 1 января по 31 мая составили минус 1,747 трлн рублей, в том числе: в иностранной валюте - минус 1,457 трлн рублей, в золоте - минус 243,467 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 33,585 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 12,506 млрд рублей.

В мае в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 256,5 млн рублей, что эквивалентно $3,6 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 11,52 млрд рублей, что эквивалентно $140,8 млн.