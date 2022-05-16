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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

"Дочка" McKinsey в РФ перешла в собственность управляющих партнеров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Владельцами ООО "Мак-Кинзи и компания СаАйЭс" стали российские партнеры международной консалтинговой компании McKinsey, покинувшей российский рынок после начала военной операции на Украине.

По данным ЕГРЮЛ, с 13 мая крупнейшим владельцем компании является ее глава Яков Сергиенко (33%), по 16,75% у Сергея Заборова, Елены Кузнецовой, Тиграна Саакяна и Виктора Суркова. Название юрлица пока остается неизменным.

В начале марта McKinsey объявила, что не будет заключать новые контракты в РФ, а с 15 апреля полностью прекратила работу в стране.

Выручка ООО "Мак-Кинзи и компания СаАйЭс" в 2021 году, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила 23 млрд руб., чистая прибыль - 4,2 млрд руб. (оба показателя - рекордные для компании).

McKinsey
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