"Дочка" McKinsey в РФ перешла в собственность управляющих партнеров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Владельцами ООО "Мак-Кинзи и компания СаАйЭс" стали российские партнеры международной консалтинговой компании McKinsey, покинувшей российский рынок после начала военной операции на Украине.

По данным ЕГРЮЛ, с 13 мая крупнейшим владельцем компании является ее глава Яков Сергиенко (33%), по 16,75% у Сергея Заборова, Елены Кузнецовой, Тиграна Саакяна и Виктора Суркова. Название юрлица пока остается неизменным.

В начале марта McKinsey объявила, что не будет заключать новые контракты в РФ, а с 15 апреля полностью прекратила работу в стране.

Выручка ООО "Мак-Кинзи и компания СаАйЭс" в 2021 году, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила 23 млрд руб., чистая прибыль - 4,2 млрд руб. (оба показателя - рекордные для компании).