Прибыль и выручка разработчика игр Take-Two оказались лучше прогнозов в IV финквартале

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software в четвертом квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль почти в два раза, однако увеличил выручку на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте снизилась до $111 млн, или $0,95 в расчете на акцию, по сравнению с $218,8 млн, или $1,88 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Выручка повысилась до $930 млн с $839,4 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 65 центов на акцию при выручке в $897 млн.

За 2022 фингод в целом чистая прибыль Take-Two снизилась до $418 млн, или $3,58 в расчете на акцию, по сравнению с $588,9 млн, или $5,09 на акцию в предыдущем финансовом году. Выручка выросла на 4%, до $3,5 млрд.

В текущем фингоду Take-Two ожидает получить выручку в диапазоне от $3,67 млрд до $3,77 млрд, чистую прибыль - $1,90-2,15 на акцию. Это значительно ниже консенсуса, который предполагает, что выручка составит $3,95 млрд, чистая прибыль - $3,19 на акцию.

Собственный прогноз компании не включает показатели компании Zynga, которую Take-Two покупает за $12,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в июне, после чего прибыль и выручка объединенной компании существенно вырастут. Кроме того, аналитики отмечают, что руководство компании известно своими консервативными прогнозами, пишет MarketWatch.

Take-Two выпускает, в том числе, игры в рамках франшизы Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

Котировки акций Take-Two в ходе дополнительных торгов во вторник подскочили на 5,2%. Капитализация компании с начала года упала на 38%, до $12,7 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время потерял 15,9%, Nasdaq Composite - 25,5%.