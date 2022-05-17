Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

Прибыль и выручка разработчика игр Take-Two оказались лучше прогнозов в IV финквартале

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software в четвертом квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль почти в два раза, однако увеличил выручку на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте снизилась до $111 млн, или $0,95 в расчете на акцию, по сравнению с $218,8 млн, или $1,88 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Выручка повысилась до $930 млн с $839,4 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 65 центов на акцию при выручке в $897 млн.

За 2022 фингод в целом чистая прибыль Take-Two снизилась до $418 млн, или $3,58 в расчете на акцию, по сравнению с $588,9 млн, или $5,09 на акцию в предыдущем финансовом году. Выручка выросла на 4%, до $3,5 млрд.

В текущем фингоду Take-Two ожидает получить выручку в диапазоне от $3,67 млрд до $3,77 млрд, чистую прибыль - $1,90-2,15 на акцию. Это значительно ниже консенсуса, который предполагает, что выручка составит $3,95 млрд, чистая прибыль - $3,19 на акцию.

Собственный прогноз компании не включает показатели компании Zynga, которую Take-Two покупает за $12,7 млрд. Закрытие сделки ожидается в июне, после чего прибыль и выручка объединенной компании существенно вырастут. Кроме того, аналитики отмечают, что руководство компании известно своими консервативными прогнозами, пишет MarketWatch.

Take-Two выпускает, в том числе, игры в рамках франшизы Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

Котировки акций Take-Two в ходе дополнительных торгов во вторник подскочили на 5,2%. Капитализация компании с начала года упала на 38%, до $12,7 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время потерял 15,9%, Nasdaq Composite - 25,5%.

Take-Two Interactive Software
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром нефть" прекращает программу ADR с 16 июня

Нефть Brent подешевела до $113,88 за баррель

Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

ЦБ РФ повысил лимит на перевод средств за рубеж в 5 раз - до $50 тыс. в месяц

ЦБ РФ повысил лимит на перевод средств за рубеж в 5 раз - до $50 тыс. в месяц

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Газовые хранилища Германии заполнены на 40%

Газовые хранилища Германии заполнены на 40%

"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд

"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд

В РФ предложили не исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта

В РФ предложили не исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

"Газпром" в начале мая нарастил поставки в РФ на 6% из-за холодов

"Газпром" в начале мая нарастил поставки в РФ на 6% из-за холодов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });