Создатель игры GTA отчитался о квартальном убытке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software в первом квартале 2023 финансового года зафиксировал чистый убыток, а выручка компании выросла на треть, но оказалась хуже прогнозов рынка.

Чистый убыток компании в апреле-июне 2022 года составил $104 млн, или $0,76 в расчете на акцию, против прибыли в $152,3 млн, или $1,3 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 71 цент на акцию.

Выручка компании повысилась до $1,1 млрд с $813,3 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку на уровне $1,21 млрд и скорректированную прибыль в размере 87 центов на акцию.

В текущем фингоду Take-Two ожидает получить выручку в диапазоне от $5,73 млрд до $5,83 млрд и чистый убыток в размере $2,50-2,75 на акцию. Этот прогноз был пересмотрен с учетом закрытия сделки по покупке компании Zynga за $12,7 млрд и переноса выхода ряда игр на более поздние сроки.

Take-Two выпускает, в том числе, игры в рамках франшизы Grand Theft Auto и Red Dead Redemption.

Капитализация Take-Two с начала 2022 года упала на 29%, до $20,6 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время потерял 13,1%.