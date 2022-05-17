РБК сообщил о включении пессимистичного сценария в стратегию развития строительства

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В стратегию развития строительной отрасли до 2030 года, проект которой готовит Минстрой, добавлен пессимистичный сценарий, по которому 120 млн кв. метров жилья в год к 2030 году строить не получится, сообщает РБК со ссылкой на копию проекта. Подлинность документа изданию подтвердили два источника.

Увеличить ежегодный объем вводимого жилья до 120 млн кв. м президент требовал в указе 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития России", в нем был определен срок - 2024 год. Срок передвинули на шесть лет из-за пандемии, напоминает РБК.

Пессимистичный сценарий в проекте предусматривает, что к 2030 году будет строиться 100 млн кв. м жилья в год, а прогноз до 2035 года - 118 млн кв. м. В предыдущем проекте стратегии рассматривались только базовый и агрессивный варианты развития рынка. Они оба предусматривали выполнение целевого показателя в 120 млн кв. метров в год к 2030 году и сохранение этих же маштабов до 2035 года.

Пессимистичный вариант стратегия предсказывает в случае ухудшения макроэкономических показателей в средне- и долгосрочной перспективе: падения ВВП, роста инфляции, снижения доходов населения и объема инвестиций. При этом прогнозируется также замедление спроса на недвижимость - особенно в случае сокращения программ господдержки.

В Минстрое изданию сообщили, что в процессе работы над документом уже отработано более тысячи предложений и поправок к нему, и комментировать еще не утвержденный документ преждевременно.

По итогам 2021 года правительство отчиталось о рекордном за всю историю страны годовом вводе жилья на уровне 92,6 млн кв. метров и планах сохранить объемы в 2022 году.