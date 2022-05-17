Источник сообщил об отказе "Газпрома" публиковать отчетность за I квартал

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" не будет публиковать отчетность по российским и международным стандартам за I квартал 2022 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Также компания не будет раскрывать "отчет эмитента" по итогам 2021 года (ранее подобный документ назвался ежеквартальным отчетом).

Как сообщалось, правительство РФ разрешило российским эмитентам до конца 2022 года не раскрывать частично или в полном объеме свою отчетность, информацию о выпуске ценных бумаг, если это чревато для них введением санкций.

Постановление позволяет компаниям раскрывать и предоставлять в усеченном виде или не раскрывать вовсе информацию, которая должна раскрываться в соответствии с требованиями законов "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг". В частности, статья 92 закона об АО обязывает публичные акционерные общества раскрывать свои годовые отчеты, проспекты ценных бумаг, а также сообщения о проведении общих собраний акционеров.

Компании смогут воспользоваться новыми правилами, если обнародование упомянутых сведений может привести "к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация".

Ранее с этой же целью правительство РФ разрешило компаниям - участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.

Среди компаний нефтегазового сектора такой возможностью уже воспользовались "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ".

Кроме того, с конца апреля "Газпром" не публикует данные о "фактических поставках газа для ЕС". Компания публиковала эти данные с 2016 года. Данные публиковались по трем потокам: "Поставка из России и Белоруссии на Украину", "Поставка из России в ЕС" ("Северный поток", "Турецкий поток" и Финляндия), "Поставка из Белоруссии в ЕС" (это газопровод "Ямал-Европа").