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Bloomberg сообщил о планах Saudi Aramco провести IPO торгового подразделения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco рассматривает возможность провести первичное размещение акций торгового подразделения на фоне резкого повышения цен на энергоресурсы, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, Aramco Trading может быть оценена в десятки миллиардов долларов США. Двое из них отметили, что потенциально компания может стоить более $30 млрд.

Aramco консультируется о возможном листинге Aramco Trading Co. с банками, среди которых Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

Saudi Aramco может выставить на продажу 30% акций трейдингового подразделения, что может стать одним из крупнейших IPO в мире в этом году. Пока лидером является LG Energy Solution, которая в январе привлекла около $10,8 млрд.

Представители Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley отказались от комментариев, а Aramco и Aramco Trading не ответили на запросы агентства о комментариях.

Традиционно крупные производители нефти не выставляют на показ свои торговые подразделения, опасаясь раскрывать секреты основного источника прибыли, отмечает Bloomberg. По словам источников агентства, Aramco все еще обсуждает достоинства потенциального листинга, и нет уверенности, что он состоится.

Saudi Aramco Саудовская Аравия Aramco Trading Goldman Sachs JPMorgan Morgan Stanley
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