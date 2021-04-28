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Эр-Рияд задумал продать 1% Saudi Aramco

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия ведет переговоры о продаже 1% в государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в связи с ожиданиями по восстановлению глобальной экономики после пандемии коронавируса, передает Bloomberg.

О переговорах наследный принц Мохаммед бин Салман сообщил саудовскому телеканалу.

"Я не хочу давать никаких обещаний по завершению сделки, но сейчас обсуждается приобретение 1% (акций Saudi Aramco - ИФ) одной из ведущих энергетических компаний мира. Эта сделка может быть важной для укрепления продаж Saudi Aramco в стране, где находится эта компания", - сказал принц.

Сделка оценивается в $19 млрд. По словам принца, она может состояться в течение ближайших двух лет.

Saudi Aramco в декабре 2019 года разместила на саудовской бирже Tadawul 3 млрд акций, или 1,5% капитала, без учета опциона. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона - 32 рияла, или $8,53 за бумагу. Торги акциями начались 11 декабря. Исходя из цены размещения, капитализация компании составила $1,7 трлн. Financial Times, ссылаясь на источники, писала, что для достижения целевых показателей власти давили на местные финансовые институты и состоятельные семьи, требуя, чтобы они покупали акции на вторичном рынке.

Саудовская Аравия Мохаммед бин Салман Saudi Aramco Tadawul

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