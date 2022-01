LG Energy провела прайсинг IPO по верхней границе диапазона

Размещение может стать рекордным в Южной Корее

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель аккумуляторов для электрокаров LG Energy Solution Ltd. провел прайсинг IPO по верхней границе ценового диапазона - 300 тыс. южнокорейских вон ($252,79).

Как следует из биржевых документов, компания планирует привлечь в рамках размещения 12,750 трлн вон ($10,74 млрд). Таким образом, IPO LG Energy Solution может стать рекордным для Южной Кореи, превысив 4,9 трлн вон, привлеченных Samsung Life Insurance Co. в 2010 году.

По данным на 11-12 января, книга заявок для институциональных инвесторов была переподписана в 2,023 раза, отметила компания.

Рыночная оценка компании в соответствии с ценой размещения составила 70,2 трлн вон ($59,17 млрд). Таким образом, LG Energy станет третьей крупнейшей публичной компанией в Южной Корее.

Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что оценка стоимости компании низкая, пишет MarketWatch. Для сравнения: капитализация крупнейшего в мире производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. достигает $213 млрд.

Компания планирует начать принимать заявки от розничных инвесторов 18-19 января. Дебютные торги на Корейской бирже стартуют 27 января. Основными советниками проведения размещения выступают инвесткомпании Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup Inc..

Компания намерена инвестировать 8,8 трлн вон из привлеченных средств в расширение производства, отметил глава LG Energy Ён Су Квон.

LG Energy была выделена из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, но остается дочерней компанией. Эта реорганизация была проведена в рамках плана оптимизации бизнес-процессов в LG Group. LG Energy занимается исключительно производством аккумуляторов. Среди ее клиентов - американский производитель электромобилей Tesla Inc., автопроизводители General Motors Co. и Hyundai Motor Co.