Эксперты опасаются дефицита на рынке палладия в 2022 году

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В 2022 году рынок палладия может стать дефицитным на фоне сокращения выпуска металла в Южной Африке и рисков перебоев поставок из России, говорится в обзоре крупнейшего мирового производителя материалов для автокатализаторов, британской компании Johnson Matthey.

Годом ранее рынок палладия был в целом сбалансирован, в 2020 году дефицит достигал около 650 тысяч унций.

Johnson Matthey обратил внимание на то, что крупнейший мировой производитель палладия "Норникель" может быть не в состоянии поставить на рынок всю свою продукцию. Из-за неопределенности в этом вопросе Johnson Matthey не рассчитывает общий объем предложения на рынке палладия.

Чистый спрос на палладий вырастет на 3% в 2022 году, до 6,9 млн унций. Рост спроса будет сдерживаться слабым выпуском автомобилей и программами по снижению издержек со стороны потребителей металла. Высокие цены на палладий, во многом подогреваемые опасениями по поводу поставок из России, вызвали значительную экономию со стороны китайских автопроизводителей, а также ускорили масштабы замены палладия платиной в бензиновых автокатализаторах.

Другой крупный поставщик, Южная Африка, в 2022 году сократит поставки более чем на 6% к 2021 году, в связи с исчерпанием запасов незавершенного производства и плановым техобслуживанием перерабатывающих мощностей, а также текущими эксплуатационными проблемами. В итоге рынок палладия может вернуться к дефициту в 2022 году.

Происходящее на Украине создало значительные риски для поставок из-за статуса России как крупнейшего в мире поставщика палладия и крупного производителя платины и родия. Россия обеспечивает около 28% совокупных поставок первичного и вторичного палладия.

Палладий "Норникеля" продолжает поступать на рынок, так как после прекращения авиасообщения с Россией "Норникель" отгружает металл через хабы на Востоке, отметил Johnson Matthey.

Однако исключение российских аффинажных заводов из листинга LPPM вновь вызвало опасения по поводу доступности металла. Решение LPPM означает, что слитки и растворы, произведенные российскими аффинажными заводами после 8 апреля, больше не имеют статуса Good Delivery на рынке драгоценных металлов в Лондоне и Цюрихе. Это повлияет на поставки западным покупателям в будущем, считает Johnson Matthey.

Из-за отзыва статуса Good Delivery и опасений по поводу российского происхождения металла направление части российского экспорта палладия может измениться, считает Johnson Matthey. До последнего времени на Европу и США приходилось более двух третей российского палладия. Поставки могут быть перенаправлены в другие пункты назначения, возможно, со скидкой, но для заключения новых контрактов потребуется некоторое время, говорится в обзоре.

В итоге "Норникель", который рассчитывает произвести в этом году 2,45-2,71 млн унций палладия и 605-667 тысяч унций платины, может быть не в состоянии поставлять на рынок всю свою продукцию, заключил Johnson Matthey.

В то же время, экономические санкции и утрата доступа к западным технологиям в краткосрочной перспективе могут снизить эффективность производства на рудниках, а в долгосрочной перспективе "Норникель" может столкнуться с задержками в реализации проектов по расширению производства.

Спрос на платиноиды тоже затронут последствиями конфликта: несмотря на то, что Россия не является крупным потребителем этих металлов, кризис усугубит существующие трудности в цепочках поставок, усилит инфляцию и замедлит экономический рост, полагает Johnson Matthey.

Ситуация отразится также новыми затруднениями, с которыми столкнется производство полупроводников, состояние которого в 2020-2021 годах было ключевым сдерживающим фактором для спроса на платиноиды в автопроме. Украина является основным производителем неона, который используется в фотолитографии при выпуске полупроводников, и перебои с поставками неона затруднят восстановление этого сектора. Тем не менее, основным препятствием для него по-прежнему остается недостаток производственных мощностей.

Прогнозы по выпуску в автомобильной промышленности также были понижены в связи с военной операцией на Украине, и теперь ожидается, что выпуск легковых автомобилей в этом году останется ниже 80 млн единиц. Прямое влияние конфликта будет относительно небольшим, однако он усилил риски для цепочек поставок, которые и без того находились под сильным напряжением. Кроме того, карантинные меры в Китае в марте и апреле привели к временному закрытию некоторых автосборочных заводов, что чревато существенным дополнительным ухудшением прогнозов производства автомобилей, следует из обзора.