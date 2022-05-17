Минпромторг обсуждает участие в автопредприятиях РФ с несколькими концернами КНР

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Участие в российских автомобильных предприятиях обсуждается сразу с несколькими китайскими автоконцернами, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Да, обсуждаем. С несколькими производителями одновременно", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах участия китайских концернов в автопредприятиях РФ.

Министр не уточнил, какие китайские производители являются участниками обсуждений и в каких проектах они заинтересованы.

Китайские автомобильные бренды и в докризисное время активно наращивали присутствие на российском авторынке. Как следует из данных Ассоциации европейского бизнеса, совокупная доля трех основных китайских игроков легкового рынка РФ - Geely, Chery и Haval, имеющего локальное производство в Тульской области, - за прошлый год выросла с 2,8% до 6,3%.

В феврале российская группа "Соллерс Авто" Вадима Швецова сообщала, что ее основной акционер ведет переговоры о партнерстве с китайской Chery. "Соллерс Груп" и компания Chery ведут переговоры о масштабном партнерстве в России, которое включает в себя не только производство автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Конкретные параметры совместного проекта планируется зафиксировать до середины текущего года", - говорили в пресс-службе "Соллерса".

Китайская государственная автомобилестроительная компания Foton, поставляющая группе "ГАЗ" компоненты для сборки кабин модели "Валдай Next", в отчете своей дочки (ООО "Фотон Мотор") от февраля этого года сообщала, что планирует локализовать в России производство реализуемых на местном рынке пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S. "ООО "Фотон Мотор" имеет далеко идущие планы на развитие продаж автомобилей марки Foton на территории РФ. Но для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство на территории РФ. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков серии Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем", - говорилось в пояснениях компании к ее отчетности.

Также "Ведомости" ранее сообщали, что при участии китайского автопрома будет реализован проект липецкого "Моторинвеста", который собирается наладить выпуск электромобилей под брендом Evolut. Источник, знакомый с планами компании, говорил газете, что под собственной маркой российское предприятие будет выпускать электромобили китайской компании Sokon, 26% которой принадлежит одному из крупнейших китайских автоконцернов - Dongfeng Motor Corporation.