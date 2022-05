Рынок акций РФ превысил 2400 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник уверенно вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также задержки с принятием Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций. Индексы МосБиржи и РТС преодолели психологические рубежи 2400 и 1200 пунктов соответственно, при этом лидировали в росте расписки TCS Group (+8,9%), подскочили в ожидании дивидендных новостей "префы" "Сургутнефтегаза" (+7,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2424,1 пункта (+2,5%), индекс РТС обновил максимум с 23 февраля и достиг 1200,81 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 8,9%.

Доллар подрос до 63,59 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали также акции "Газпрома" (+6%), "Татнефти" (+5%), расписки OZON (+4,7%), бумаги "Роснефти" (+4,2%), "Яндекса" (+3,8%), "МТС" (+3,6%), Сбербанка (+3,5% и +3,3% "префы"), "Аэрофлота" (+2,9%), "ММК" (+2,7%), Московской биржи (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,2%), UC Rusal (+2%), ВТБ (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Северстали" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%), АФК "Система" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), Polymetal (+0,1%).

Совет директоров "Сургутнефтегаза" 18 мая утвердит повестку дня годового собрания акционеров и решений, связанных с ним, в том числе рекомендаций о размере, форме и порядке выплаты дивидендов, сообщила накануне компания.

Совет директоров "Газпрома" 26 мая примет рекомендацию годовому собранию относительно размера дивидендов по итогам за 2021 года, сообщил эмитент.

Подешевели во вторник акции "НЛМК" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Санкции против РФ

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли в понедельник добиться общей позиции по шестому пакету санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пояснил, что проблемой, как и ранее, "стали разногласия по поводу эмбарго на нефть".

Новые пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза приведут к проблемам с продовольствием в самой Европе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник подписала заявку на присоединение страны к НАТО, сообщили в представительстве страны при альянсе. Парламент Финляндии на пленарном заседании во вторник проголосовал за подачу заявления о вступлении страны в НАТО.

Специальная военная операция России на Украине идет по плану, она ведется достаточно эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также Песков отметил, что использование зарубежными странами замороженных активов ЦБ РФ для финансирования восстановления Украины стало бы актом прямого воровства.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не считает, что ведение переговоров с США и Великобританией вместо Украины даст какой-либо результат.

Комментарии аналитиков

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, рынок акций РФ уверенно вырос во вторник на позитивном внешнем фоне, локомотивом подъема выступили бумаги нефтяников (за исключением "ЛУКОЙЛа"), а также банков и транспортного сектора. Закрепление индекса МосБиржи выше 2400 пунктов дает сигнал на подтверждение серьезных намерений на восходящую коррекцию.

"Татнефть" получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на сохранение ADR-программы на Лондонской фондовой бирже. "Газпром нефть" уведомила The Bank of New York Mellon о прекращении программы АДР с 16 июня. Депозитный договор между компанией, депозитарием и держателями расписок был заключен в апреле 1999 года.

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о льготном периоде для технологических компаний в РФ, в течение которого они будут освобождены от уплаты налога на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности. Совет директоров группы компаний "Абрау-Дюрсо" (+2%, до 179,5 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 3,44 рубля на акцию. "Совкомфлот" сократил свой флот до 111 судов, продав 23 судна и тем самым снизив свою кредиторскую задолженность до $1,7 млрд.

Фондовая Европа выросла во вторник. Риски стагфляции в регионе сохраняются, однако инвесторы считают, что акции торгуются слишком дешево на фоне ослабления карантина в Шанхае и оптимизма по поводу смягчения репрессивных мер в отношении корпораций в КНР.

Ястребиная денежно-кредитная политика ФРС во многом учтена рынком, при этом ЕЦБ и другие мировые ЦБ могут начать выглядеть более агрессивно во второй половине года. Это может стать причиной завершения среднесрочного бычьего тренда доллара.

Тем временем, без реализации инициатив снижения доли обязательной продажи экспортной выручки укрепление курса рубля остановить пока не представляется возможным. Соответственно, не будет удивительным, если в ближайшей перспективе курс доллара протестирует на прочность уровень 60 руб./$1. Переход курса в диапазон 55-60 руб./$1 также выглядит вполне вероятным событием, полагает Шульгин.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что покупкам российских акций способствовали отсутствие роста геополитических рисков и позитивный внешний фон. Поддержку также оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог протестировать $115 за баррель.

Закрепление индекса МосБиржи выше отметки 2400 пунктов является первым сигналом к возможному возобновлению полноценного роста, целью которого может выступить район 2600 пунктов. Подтверждением развития данного сценария может стать выход рынка выше апрельских максимумов, установленных чуть выше 2500 пунктов. Помешать развитию данного сценария может рост геополитических рисков, а также ухудшение внешнего фона вследствие роста рисков активного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны мировых Центробанков.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов также отмечает, что активность инвесторов продолжила расти: объемы торгов акциями на Мосбирже перешагнули отметку 35 млрд рублей - последний раз схожие значения наблюдались в конце апреля. Среди ключевых сегментов фаворитами были бумаги нефтегазового сектора на фоне ожиданий объявления дивидендных выплат ряда компаний.

В лидерах роста оказались "префы" "Сургутнефтегаза", подогретые ожиданиями рассмотрения советом директоров в среду вопроса о выплате дивидендов. По схожей причине сильно выросли акции "Газпрома". Только акции "ЛУКОЙЛа" среди всех бумаг нефтегазового сектора завершили день снижением, поскольку менеджмент НК перенес рассмотрения вопроса о выплате дивидендов на конец 2022 года.

В случае сохранения позитивных настроений индекс МосБиржи может попробовать уже на текущей неделе протестировать отметку 2500 пунктов. Однако в случае усиления санкционных рисков, индекс откатится к уровню 2350 пунктов, считает Головинов.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник ускорил рост и закрылся в "плюсе" третью серию подряд. Представители ЕС накануне не смогли прийти к консенсусу по поводу нового пакета санкций против России, с инициативой введения эмбарго на поставки российской нефти не согласна Венгрия. Несмотря на снижение опасений относительно перебоев с поставками энергоносителей из РФ, цены на нефть поднялись в район $115 за баррель. Поддержкой котировкам "черного золота" выступили надежды на смягчение карантинных мер в Китае, а также ослабление доллара на внешней арене.

В среду при отсутствии ухудшения внешнего фона повышательный импульс может продолжиться, с технической точки зрения возможно движение в направлении 2500 пунктов по индексу МосБиржи, где расположен сильный уровень сопротивления. Из важной статистики среды можно выделить данные по темпам розничной инфляции в еврозоне за апрель и сведения по строительному сектору в США за минувший месяц. ЕЦБ обнародует отчет о финансовой стабильности. Индекс МосБиржи в среду будет формироваться в пределах 2325-2475 пунктов, полагает Бахтин.

Экономическая ситуация в Азии, ЕС и США

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,7-1,6%) и США (индексы растут на 0,8-2% во главе с Nasdaq).

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с предварительной оценкой. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 0,2%, по данным Trading Economics.

По данным Минторга США, розничные продажи в США в апреле выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост показателя на 1%. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи выросли на 1,4%, а не на 0,5%, как было объявлено ранее.

Объем промпроизводства в США в апреле увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста более чем вдвое превысили средний прогноз аналитиков, составлявший 0,5%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены стабилизировались после ралли накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $114,08 за баррель (-0,1% и +2,4% в понедельник), июньская цена WTI - $113,92 за баррель (-0,3% и +3,4% накануне).

Котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта близки к паритету благодаря резкому росту цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон на фоне сокращения его запасов ниже среднего уровня за 5 лет.

Также рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, сообщает MarketWatch, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (+10,8%), расписки Globaltrans (+8,4%), акции VEON (+7,4%), расписки Cian (+6%), акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+5,2%), "ФСК ЕЭС" (+5,1%), банка "Санкт-Петербург" (+5%), расписки "Эталона" (+4,9%), бумаги "Россетей" (+4,3% и +13,1% "префы").

Подешевели после отсечки дивидендов за 2021 года бумаги ПАО "Таттелеком" (-11,7%, до 0,5915 рубля; дивиденды - 0,0428 рубля на акцию), также упали акции ПАО "Светофор Групп" (-19,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-9,1%), расписки HeadHunter (-1,6%), акции "ФосАгро" (-1,4%), "Акрона" (-1,4%).

Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, говорится в материалах компании. По итогам 2020 года "Россети Северо-Запад" не выплачивали дивиденды из-за получения компанией чистого убытка.

Выручка сервиса HeadHunter в I квартале 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 4,45 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная EBITDA выросла в 1,7 раза, до 2,3 млрд рублей. Маржинальность показателя составила 51,6% против 47,2% годом ранее. В России выручка HeadHunter увеличилась в 1,5 раза год к году, до 4,11 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,17 млрд рублей (из них 15,15 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,75 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").