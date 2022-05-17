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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Песков назвал воровством применение замороженных активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Использование зарубежными странами замороженных активов ЦБ РФ для финансирования восстановления Украины стало бы актом прямого воровства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, конечно, требующим соответствующего ответа. Это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа. Это будет фактически прямое воровство", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он по их просьбе прокомментировал информацию о том, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных активов Центробанка РФ для финансирования восстановления Украины.

Песков добавил, что Кремлю об этом никто по дипломатическим каналам не сообщал.

Дмитрий Песков
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