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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Падение реальных доходов населения РФ в 2022 году может составить 6,8%

Безработица в среднем подрастет до 6,7%, прогнозирует Минэкономразвития

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует падение реальных располагаемых доходов населения в 2022 году на 6,8%, рост на 1,3% в 2023 году, на 4,3% в 2024 году и на 3% в 2025 году.

Как сообщил журналистам представитель министерства, такие цифры заложены в базовый вариант основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 гг., которые согласованы с Минфином и внесены в правительство.

По его словам, в министерстве ожидают пик безработицы в III квартале, а в среднем за 2022 год безработицу на уровне 6,7%, в 2023 году - 6,6%, в 2024 году - 5,4%, в 2025 году - 4,5%.

Падение реальной заработной платы, по прогнозу министерства, в 2022 году может составить 3,8%, в 2023 году ожидается рост на 0,8%, в 2024 году - на 2,9%, в 2025 году - на 2,3%.

Минэкономразвития
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