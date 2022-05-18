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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Фондовые индексы Европы завершили сессию ростом

Фондовые индексы Европы завершили сессию ростом
Фото: Jim Dyson/Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги во вторник на позитивной ноте.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии поднялся на 1,22% и составил 438,97 пункта.

Германский индекс DAX и французский САС 40 прибавили 1,6% и 1,3% соответственно. Британский FTSE 100 поднялся на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 1,1%, испанский IBEX 35 - на 1,5%.

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с предварительной оценкой.

Аналитики в среднем ожидали пересмотра с понижением до 0,2%, по данным Trading Economics.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны в январе-марте увеличился на 5,1%, а не на 5%, как сообщалось прежде. Эксперты не прогнозировали пересмотра данного показателя.

Европейская комиссия (ЕК) днем ранее понизила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2022 год до 2,7% с 4%, названных в феврале. Прогноз повышения ВВП на 2023 год был ухудшен до 2,3% с 2,7%.

Тем временем безработица в Великобритании, рассчитанная по методике Международной организации труда (МОТ), в январе-марте снизилась до 3,7%, что является минимальным показателем с декабря 1974 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании.

В период с декабря 2021 по февраль 2022 года безработица составляла 3,8%. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты не ожидали изменения показателя.

Дефицит внешнеторгового баланса Италии в марте 2022 года составил 84 млн евро по сравнению с профицитом в 5,19 млрд евро в марте прошлого года из-за резкого роста цен на импортируемые энергоносители.

Импорт товаров и услуг в Италию подскочил на 38,8%, до рекордных 56,4 млрд евро, сообщил во вторник Национальный институт статистики (Istat). Экспорт увеличился на 22,9%, до 56,3 млрд евро, что также является максимальным показателем в истории.

В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались бумаги платформы электронной торговли InPost S.A., которые подорожали на 8,2%.

Акции Clariant AG укрепились на 7,4%. Швейцарская химическая компания сообщила, что отложенный ранее годовой финансовый отчет будет опубликован 19 мая.

Котировки акций Engie S.A. выросли на 5,3%. Выручка французской энергокомпании выросла почти в два раза в первом квартале, после чего компания улучшила прогноз на 2022 год.

Капитализация французского банка Societe Generale S.A. поднялась на 3,6%. Глава банка Фредерик Удеа заявил, что уйдет со своего поста в мае следующего года по завершении срока его полномочий.

Цена акций британского оператора мобильной связи Vodafone Group Plc повысилась на 0,2%. Компания снизила доналоговую прибыль в 2022 финансовом году, однако увеличил EBITDA и выручку.

В лидеры падения в общеевропейском индексе вышли бумаги поставщика облачных технологий Sinch AB, которые потеряли в цене 3,7%.

Европа
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