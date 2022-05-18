Разрешение на продление DR-программ получили 15 компаний РФ из 19 обратившихся

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подкомиссия по выдаче разрешений приняла решения о продлении 15 программ депозитарных расписок, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

"У нас на подкомиссию за разрешениями обратилось примерно 19 из 36 депозитарных программ и примерно, получается, по 15 были выданы положительные решения о том, чтобы программу продолжить. Есть программы, которые было решено продолжить бессрочно, есть программы, по которым были решения с определенной срочностью, в большинстве случаев это один год", - сказал он, выступая на конференции "Финансовые продукты для розничных инвесторов".

По его словам, большинство компаний, даже если они планируют оставлять депозитарные расписки в том или ином виде, планируют эти программы переводить в другие юрисдикции.

"Для некоторых нужны возможности привлечения инвестиций от иностранных инвесторов, но все понимают, что рынки, на которых иностранные инвестиции можно привлекать, смещаются на восток, и те юрисдикции, в которых сейчас размещены расписки, там привлечение денег будет чрезвычайно сложным", - сказал Чебесков.