Минэкономразвития снизило прогноз добычи нефти в РФ в 2022 году на 85 млн т

Экспорт в 2022 году по базовому варианту составит 228,3 млн т против прошлогодних 231 млн т

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти с конденсатом в России в 2022 году может составить в базовом варианте 475,3 млн т по сравнению с 524 млн т в 2021 году, говорится в опубликованных на сайте Минэкономразвития основных параметрах сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 годы.

Прогнозируется, что по базовому варианту в 2023 году показатель снизится до 472,8 млн т, в 2024 году подрастет до 476,1 млн т, в 2025 году - до 480,5 млн т.

Предыдущий прогноз, составленный в сентябре 2021 года, предполагал добычу нефти с конденсатом в 2022 году по базовому варианту почти 560 млн т против 517 млн т в 2021 году, в 2023 году рост до 562,8 млн т, в 2024 году снижение до 557,6 млн т.

Таким образом, прогноз на 2022 год снижен на 85 млн т. Падение производства в 2022 году по сравнению с 2021 годом оценивается в 9%, почти на 50 млн т.

По консервативному прогнозу, в 2022 году добыча нефти с конденсатом может упасть еще глубже - до 433,8 млн т в год, в 2023 году - до 405,3 млн т, в 2024 году подрасти до 416,4 млн т, в 2025 году - до 421,3 млн т.

Сценарные условия уже были рассмотрены на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики, согласованы с Минфином и Минэнерго и по поручению правительства в ближайшее время будут разосланы в регионы и ведомства в рамках работы над уточнением бюджета на 2022 год и подготовки бюджета и финансового плана на 2023-2025 годы.

Прошлогодний консервативный прогноз предполагал добычу в 2022 году 556 млн т, в 2023 году - 554 млн т, в 2024 году - 552 млн т.

"Цены на нефть Urals в базовом варианте последовательно снижаются до $61,2 США к 2025 году. Причины снижения цен на нефть - замедление роста мировой экономики и постепенная адаптация мирового энергетического рынка к новым условиям (замещение российских энергоносителей на рынках "недружественных" стран, с одной стороны, и перенаправление российского энергетического экспорта в "нейтральные" другие страны - с другой). Аналогичная динамика ожидается по газу и другим сырьевым товарам", - говорится в прогнозе.

Как сообщалось, Минэкономразвития закладывает в базовый сценарий среднегодовую цену на нефть Urals в 2022 г. в $80,1/барр., в 2023 г. - $71,4, в 2024 г. - $66, в 2025г - $61,2.

"В базовый вариант закладываем цену на нефть Юралс $78 за баррель в среднем до конца года (в среднем за год - $80). Цены на другие сырьевые товары также останутся на высоких уровнях", - сказал представитель Минэкономразвития.

Экспорт нефти

Экспорт нефти из РФ в 2022 году по базовому варианту составит 228,3 млн т против 231 млн т в 2021 году. В 2023 году ожидается небольшое снижение экспорта до 224,8 млн т, в 2024 году - рост до 228,1 млн т, в 2025 году - 229,5 млн т.

Согласно предыдущему прогнозу от сентября 2021 года, в базовом варианте предполагался рост экспорта нефти в 2022 году до 273,8 млн т по сравнению с 230,8 млн т в 2021 году. В 2023 году экспорт мог бы составить 275,2 млн т, в 2024 году - 269 млн т.

По консервативному варианту прогнозировался экспорт в 2022 году в 274,8 млн т, в 2023 году - 272,1 млн т, в 2024 году - 270,7 млн т.

Новый консервативный прогноз предполагает падение экспорта в 2022 году до 213,3 млн т против 231 млн т в 2021 году. В 2023 году может быть еще большее падение - до 187,3 млн т, в 2024 году рост до 194,4 млн т, в 2025 году - до 199,8 млн т.

Экспорт СПГ

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России по базовому варианту в 2022 году вырастет до 30,7 млн т по сравнению с 29,1 млн т в 2021 году. В 2023 году показатель сохранится на том же уровне - 30,7 млн т, в 2024 году вырастет до 35,7 млн т, а в 2025 году - лишь до 37,3 млн т.

В то же время, по предыдущему прогнозу от сентября 2021 года, экспорт СПГ по базовому варианту предполагался в 30,7 млн т в 2021 году, 31 млн т - в 2022 году, 38 млн т - в 2023 году, 50,7 млн т - в 2024 году.

В 2023 году (предположительно, в III квартале) предполагался запуск в эксплуатацию 1-й очереди проекта "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) "Арктик СПГ 2" на 6,6 млн т СПГ в год, в 2024 году и в 2025 году - 2-я и 3-я аналогичные очереди. Таким образом, новый прогноз не предполагает запуска 1-й очереди завода в 2023 году, а остальных очередей - раньше 2025 года.

В апреле глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил, что ввиду санкций ЕС, введенных в отношении энергосектора России, в частности, СПГ-отрасли, сложно подтвердить ранее заявленные сроки реализации проекта.

Консервативный прогноз предполагает сохранение экспорта СПГ на уровне 30,7 млн т вплоть до 2026 года.