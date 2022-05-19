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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

ННК возобновила добычу нефти на севере Сахалина и построила нефтепровод Сабо-Даги

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" ("ННК-СМНГ", входит в группу ННК) возобновило добычу нефти на севере Сахалина и построило нефтепровод "Сабо - Даги" в северной части острова. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко депутатам облдумы в четверг на пленарном заседании.

"Нефтепровод "Сабо - Даги" построен, подключение произошло. Сейчас идет пуско-наладочная работа. Руководство ННК расценивает это (сроки ввода в эксплуатцию - ИФ) до сентября. Добыча нефти началась уже. Идет бумажная оформительская работа с Ростехнадзором", - сказал губернатор.

Сахалин Сахалинская область Сабо-Даги ННК-Сахалинморнефтегаз ННК-СМНГ ННК Ростехнадзор
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