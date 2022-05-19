Экс-руководитель "АвтоВАЗа" Шмелев вернулся в компанию на должность вице-президента

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-президентом "АвтоВАЗа" по инжинирингу назначен бывший главный вице-президент компании по техническому развитию Евгений Шмелев, с 2019 года работавший во ФГУП "НАМИ", которому Renault передала в управление 68%-ную долю в российском автопроизводителе.

Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа", Шмелев с 19 мая сменил на должности Сельчука Кура. Последний работал исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа" по инжинирингу с 2018 г., а до этого занимал должности вице-президента подразделения по инжинирингу легких коммерческих автомобилей Renault, вице-президента по инжинирингу шасси (во Франции, затем в Nissan в Японии), а также руководил проектами Renault Megane II Sedan, Dacia Lodgy и Dacia Dokker.

Шмелев в 1985 г. окончил МВТУ им. Баумана и начал свою карьеру на "АвтоВАЗе", где прошел путь от инженера до вице-президента по техническому развитию. Затем работал на руководящих должностях в ракетно-космических и авиационных предприятиях, после чего в апреле 2019 г. перешел на работу во ФГУП "НАМИ", где занимал должность заместителя директора – Сергея Гайсина, которого СМИ сейчас называют одним из претендентов на должность главы "АвтоВАЗа". С 2021 года Шмелев занимал должность проректора по развитию МГТУ "СТАНКИН". Имеет ученую степень кандидата технических наук.

Как сообщалось, в начале недели группа Renault передала в госсобственность 68%-ную долю в "АвтоВАЗе" в управление ФГУП "НАМИ" в рамках сделки за символический 1 рубль с опционом выкупа в течение следующих 6 лет.

Глава Минпромторга Денис Мантуров после сделки говорил журналистам, что кандидатура нового гендиректора "АвтоВАЗа" пока не утверждена. Он отмечал, что в качестве кандидата на должность рассматривался курировавший автопром в Минпромторге РФ замглавы министерства Александр Морозов, недавно покинувший пост в министерстве. Однако, по словам Мантурова, "АвтоВАЗ" возглавит не Морозов.

Среди наиболее вероятных кандидатов на пост главы компании СМИ называют Гайсина и экс-главу Минтранса РФ, действующего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.