Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Экс-руководитель "АвтоВАЗа" Шмелев вернулся в компанию на должность вице-президента

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-президентом "АвтоВАЗа" по инжинирингу назначен бывший главный вице-президент компании по техническому развитию Евгений Шмелев, с 2019 года работавший во ФГУП "НАМИ", которому Renault передала в управление 68%-ную долю в российском автопроизводителе.

Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа", Шмелев с 19 мая сменил на должности Сельчука Кура. Последний работал исполнительным вице-президентом "АвтоВАЗа" по инжинирингу с 2018 г., а до этого занимал должности вице-президента подразделения по инжинирингу легких коммерческих автомобилей Renault, вице-президента по инжинирингу шасси (во Франции, затем в Nissan в Японии), а также руководил проектами Renault Megane II Sedan, Dacia Lodgy и Dacia Dokker.

Шмелев в 1985 г. окончил МВТУ им. Баумана и начал свою карьеру на "АвтоВАЗе", где прошел путь от инженера до вице-президента по техническому развитию. Затем работал на руководящих должностях в ракетно-космических и авиационных предприятиях, после чего в апреле 2019 г. перешел на работу во ФГУП "НАМИ", где занимал должность заместителя директора – Сергея Гайсина, которого СМИ сейчас называют одним из претендентов на должность главы "АвтоВАЗа". С 2021 года Шмелев занимал должность проректора по развитию МГТУ "СТАНКИН". Имеет ученую степень кандидата технических наук.

Как сообщалось, в начале недели группа Renault передала в госсобственность 68%-ную долю в "АвтоВАЗе" в управление ФГУП "НАМИ" в рамках сделки за символический 1 рубль с опционом выкупа в течение следующих 6 лет.

Глава Минпромторга Денис Мантуров после сделки говорил журналистам, что кандидатура нового гендиректора "АвтоВАЗа" пока не утверждена. Он отмечал, что в качестве кандидата на должность рассматривался курировавший автопром в Минпромторге РФ замглавы министерства Александр Морозов, недавно покинувший пост в министерстве. Однако, по словам Мантурова, "АвтоВАЗ" возглавит не Морозов.

Среди наиболее вероятных кандидатов на пост главы компании СМИ называют Гайсина и экс-главу Минтранса РФ, действующего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

АвтоВАЗ Евгений Шмелев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

McDonald’s продаст российский бизнес франчайзинговому партнеру Говору

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Песков не согласился с мнением Клишаса о провале импортозамещения

Песков не согласился с мнением Клишаса о провале импортозамещения

Xiaomi получила убыток в I квартале на фоне сокращения выручки

Катализаторы процессов в нефтепереработке. Обзор

Катализаторы процессов в нефтепереработке. Обзор

Близкие "ЛУКОЙЛу" структуры получили контроль в БК "Евразия"

Индийская ONGC заинтересовалась долями Exxon и Shell в "Сахалине-1" и "Сахалине-2"

Орешкин заявил, что курс рубля сейчас стал рыночным после "искусственного" прошлогоднего

Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

Доллар опустился ниже 62 руб. впервые с 24 января 2020 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });