Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и локального затишья в санкционных антироссийских действиях Запада, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3%, РТС просел на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2443,65 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1243,62 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар просел до 61,43 рубля (-0,48 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,2%), расписки TCS Group (+0,8%), "МТС" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), акции "Роснефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Татнефти" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Магнита" (-0,4%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что министры финансов и главы центробанков стран G7 не смогли выработать единую стратегию в отношении отказа или сокращения импорта российской нефти.

Как сообщает Bloomberg, президент США Джо Байден сделает ограничение цен на нефть главной темой своей поездки в Азию, поскольку США и их союзники работают над ограничением одного из основных источников доходов России во время спецоперации на Украине. По словам источника, знакомого с этим вопросом, лидеры ЕС также поддержат ограничение цен, когда соберутся в Брюсселе в конце мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине, отмечает агентство.

Bloomberg, ссылаясь на информированный источник, пишет, что "ограничение цен все еще далеко от того, чтобы стать реальностью, но является частью усилий по давлению на Россию без введения санкций против покупателей российских энергоносителей".

Мнения аналитиков

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в пятницу мировые рынки предпринимают попытку отскока после того, как Народный банк Китая снизил базовую ставку по кредитам на 15 б.п., до 4,45%.

Ввиду отсутствия других значимых новостей, способных оказать влияние на рынки в пятницу, развитие отскока на мировых рынках сохранится. На этом фоне индекс МосБиржи вновь устремится к уровню 2500 пунктов.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что в пятницу при сохранении позитивного настроя индекс МосБиржи может превысить 2450 пунктов.

Тенденция к укреплению рубля может сохраниться. Поводом выступает повышенное предложение валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на середину следующей недели. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может сделать еще один шаг к ближайшей цели снижения, расположенной на отметке 60 руб./$1. При этом фактором, способным сдержать дальнейшее отступление доллара, выступит желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в американской валюте в преддверии выходных, полагает Зварич.

В мире

В США индексы акций в четверг снизились на 0,3-0,8% после худшего с лета 2020 года падения днем ранее, вызванного слабой отчетностью крупных ритейлеров.

Тем временем в пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций на решении китайского ЦБ о снижении ставки (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng растет на 2,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на пять лет на 15 базисных пунктов, до 4,45% с 4,6%. Снижение ставки стало максимальным с момента проведения реформы ставок в 2019 году.

Эксперты не ожидали снижения ставок, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ не изменил ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), являющуюся ориентиром для LPR, отмечает The Wall Street Journal.

Потребительские цены в Японии в апреле увеличились на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Это максимальные темпы подъема с октября 2014 года. Подъем был отмечен по итогам восьмого месяца подряд. В марте инфляция составляла 1,2%.

В Великобритании розничные продажи в апреле выросли на 1,4%, тогда как ожидалось снижение на 0,3%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу проседают, но завершают неделю ростом на фоне оптимизма в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в мире.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $111,61 за баррель (-0,4% и +2,7% в четверг), июльская цена WTI - $109,21 за баррель (-0,6% и +2,7% накануне).

Сдерживающим фактором для рынка являются ожидания замедления темпов глобального экономического роста на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Нефть подорожала почти на 50% в этом году благодаря восстановлению спроса после пандемии, а также сокращению предложения на рынке из-за российско-украинского конфликта. США и Великобритания ранее ввели запрет на импорт нефти из РФ, при этом поставки из России в Азию увеличились. По данным источников агентства Bloomberg, власти Китая ведут переговоры с РФ по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов.