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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Подпавшим под мораторий на банкротство АО разрешили выплачивать дивиденды позже

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Акционерные общества, подпавшие под действие моратория на банкротства и взыскания, до окончания моратория вправе на собраниях акционеров утверждать выплату дивидендов за прошлый год, но выплачивать они их смогут позже - после окончания действия моратория или отказа от него.

Такое разъяснение опубликовал Банк России.

Оно связано с тем, что правительство объявило с 1 апреля 2022 года полугодовой мораторий на банкротства по требованию кредиторов, который распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и все компании, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

На время моратория компании лишаются возможности выплачивать дивиденды и распределять прибыль, а также проводить обратный выкуп собственных акций (пункт 3 статьи 9.1 закона о несостоятельности). Избежать таких ограничений компании могут, отказавшись от моратория.

Однако на время моратория не приостанавливается и не меняется порядок выплаты дивидендов и выкупа акций по требованию акционеров, установленный законом "Об АО", обратил внимание Банк России. В соответствии с этим законом, решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов за предыдущий год принимается на годовом собрании акционеров (статьи 47, 48). Также на общих собраниях принимаются решения о крупных сделках, реорганизации компании, а несогласные с ними акционеры получают право требовать от компании выкупить их ценные бумаги (статья 75).

"В период действия моратория вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года должен быть рассмотрен на годовом общем собрании акционеров, а также на общем собрании акционеров могут быть приняты решения, влекущие возникновение у акционеров права требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 75 ФЗ "Об акционерных обществах"", - полагает ЦБ.

По мнению регулятора, приняв указанные решения в период действия моратория, АО обязано выплатить дивиденды и выкупить акции у акционеров "в разумный срок после прекращения действия в отношении такого общества моратория", в том числе в связи с отказом от него.

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