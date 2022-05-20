Компания "Павлик" ввела в работу первый отечественный электроэкскаватор

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - АО "Золоторудная компания Павлик" (Магадан) ввело в эксплуатацию электрический экскаватор отечественного производства - ЭКГ-20КМ-ХЛ, изготовленный ООО "ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова" (Санкт-Петербург, входит в группу "УЗТМ-Картэкс"), сообщает пресс-служба "УЗТМ-Картэкс".

По данным "УЗТМ-Картэкс", АО "Павлик" завершает строительство второй очереди золотоизвлекательной фабрики и планирует существенно увеличить объемы переработки руды.

"Обновление парка горной техники позволит компании реализовать поставленные задачи. ЭКГ-20КМ-ХЛ - первый отечественный экскаватор в парке техники компании. Его производительность оценивается в 700-800 тыс. куб. м горной массы в месяц", - говорится в сообщении.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас он входит в топ-15 российских золотодобытчиков.

ГК "УЗТМ-Картэкс" создана в 2016 году. Она объединяет крупнейших российских производителей горного оборудования: ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) и ООО "ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова" (Санкт-Петербург), а также ООО "ОМЗ - Литейное производство", которое обеспечивает машиностроительные предприятия крупнотоннажными и крупногабаритными отливками.