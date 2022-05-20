Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Компания "Павлик" ввела в работу первый отечественный электроэкскаватор

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - АО "Золоторудная компания Павлик" (Магадан) ввело в эксплуатацию электрический экскаватор отечественного производства - ЭКГ-20КМ-ХЛ, изготовленный ООО "ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова" (Санкт-Петербург, входит в группу "УЗТМ-Картэкс"), сообщает пресс-служба "УЗТМ-Картэкс".

По данным "УЗТМ-Картэкс", АО "Павлик" завершает строительство второй очереди золотоизвлекательной фабрики и планирует существенно увеличить объемы переработки руды.

"Обновление парка горной техники позволит компании реализовать поставленные задачи. ЭКГ-20КМ-ХЛ - первый отечественный экскаватор в парке техники компании. Его производительность оценивается в 700-800 тыс. куб. м горной массы в месяц", - говорится в сообщении.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас он входит в топ-15 российских золотодобытчиков.

ГК "УЗТМ-Картэкс" создана в 2016 году. Она объединяет крупнейших российских производителей горного оборудования: ПАО "Уралмашзавод" (Екатеринбург) и ООО "ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова" (Санкт-Петербург), а также ООО "ОМЗ - Литейное производство", которое обеспечивает машиностроительные предприятия крупнотоннажными и крупногабаритными отливками.

ЭКГ-20КМ-ХЛ

- типовая модель экскаватора, но для золотодобывающей компании она спроектирована в специальном исполнении - с учетом климатических условий региона. Так, при изготовлении машины использованы морозоустойчивые марки стали, выдерживающие самые низкие температуры - до минус 60 градусов. Кроме того, по инициативе заказчика увеличен объем ковша нового экскаватора - с 20 куб. м (базовая модель) до 25 куб. м.

Золоторудная компания Павлик ИЗ-Картэкс им. П.Г.Коробкова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Герхард Шредер покинет совет директоров "Роснефти"

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая

Объем торгов на всех рынках МосБиржи упал в апреле на 8,1% год к году

Курсы доллара и евро обновили многолетние минимумы к рублю

Индекс РТС превысил 1300 пунктов за счет резкого укрепления рубля

Доллар опустился ниже 60 руб./$1 впервые с 9 апреля 2018 года

Доллар опустился ниже 60 руб./$1 впервые с 9 апреля 2018 года

Компания Prosus ищет покупателя на сервис объявлений Avito

Компания Prosus ищет покупателя на сервис объявлений Avito

Страховщик Zurich уйдет с рынка РФ, продаст бизнес локальному менеджменту

Страховщик Zurich уйдет с рынка РФ, продаст бизнес локальному менеджменту

Министры финансов G7 не согласовали стратегию по импорту российской нефти

Министры финансов G7 не согласовали стратегию по импорту российской нефти

Российский рынок e-grocery в I квартале вырос более чем вдвое

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });