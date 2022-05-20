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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В России будет ослаблена административная ответственность для предпринимателей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о либерализации административной ответственности для предпринимателей, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

"Законопроект вносит целый ряд послаблений. Так, например, за впервые выявленный при проверке проступок предпринимателя предлагается не штрафовать, а выносить предупреждение", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно сообщению, "в случае предотвращения вредных последствий нарушения или добровольного возмещения причиненного вреда документ предполагает назначение штрафа в минимальном размере". При этом штраф за нарушение, выявленное государственными или муниципальными органами контроля, в течение 20 дней со дня вынесения постановления может быть уплачен в 50%-ном размере.

В законопроекте также закрепляется возможность участия региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей в рассмотрении дел в качестве защитников и устанавливается ответственность за создание препятствий их работе.

Правительство РФ
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