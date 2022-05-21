Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины

"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" мог бы наладить производство на украинских предприятиях на контролируемых Россией территориях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Что касается освобожденных территорий, там "Роскосмос", прежде всего, интересует то, что связано с космосом, конечно. То, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи великого Советского Союза, как космической державы. Это, прежде всего, те предприятия, которые находятся в Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы считаем, что на таких предприятиях "Роскосмос" может наладить нормальную жизнь, восстановить производство, дать рабочие места тем гражданам, которые, собственно говоря, оказались на освобождаемых территориях", - отметил он.

Роскосмос Дмитрий Рогозин ЛНР ДНР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию

Венгрия предложила ввести эмбарго на морские поставки российской нефти

Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г.

Правительство предписало не выплачивать дивиденды по акциям Сбербанка за 2021 г.

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

"Магнит" прекратит листинг GDR на Лондонской бирже

Европейская биржа Nord Pool прекратит торговлю электроэнергией с Интер РАО

"Газпром экспорт" подтвердил разбирательство в арбитраже с финской Gasum

Экспорт удобрений из России в апреле упал на 11%

Экспорт удобрений из России в апреле упал на 11%

Депозитарий получил средства на погашение еврооблигаций РФ в долларах и евро

Участники рынка сообщили об отмене с 1 июня запрета ЦБ на короткие продажи

Участники рынка сообщили об отмене с 1 июня запрета ЦБ на короткие продажи

Герхард Шредер покинет совет директоров "Роснефти"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });