"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" мог бы наладить производство на украинских предприятиях на контролируемых Россией территориях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Что касается освобожденных территорий, там "Роскосмос", прежде всего, интересует то, что связано с космосом, конечно. То, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи великого Советского Союза, как космической державы. Это, прежде всего, те предприятия, которые находятся в Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы считаем, что на таких предприятиях "Роскосмос" может наладить нормальную жизнь, восстановить производство, дать рабочие места тем гражданам, которые, собственно говоря, оказались на освобождаемых территориях", - отметил он.