Эр-Рияд рассчитывает на заключение нового соглашения ОПЕК+ с участием России

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия надеется выработать соглашение с ОПЕК+, куда входит Россия, заявил Financial Times министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман. Он сказал это накануне истечения действующего соглашения ОПЕК+.

Саудовская Аравия дала понять, что будет поддерживать Россию как члена группы производителей нефти ОПЕК+, несмотря на ужесточение западных санкций в отношении Москвы и потенциальный запрет ЕС на импорт российской нефти, отмечает издание.

По словам принца, Эр-Рияд надеется "выработать соглашение с ОПЕК+, в которую входит Россия", настаивая на том, что "мир должен оценить ценность" союза производителей.

По нынешнему плану до конца сентября должны закончить действие все ограничения ОПЕК+ по добыче, принятые на себя в апреле 2020 года, срок действия самого соглашения заканчивается в конце 2022 года.

Комментарии принца Абдулазиза являются важным признаком поддержки России со стороны традиционного союзника США, поскольку Запад пытается изолировать страну, а ее добыча нефти падает, что вызывает вопросы о ее месте в группе ОПЕК+, отмечает издание.

Эр-Рияд сопротивляется давлению Запада об увеличении добычи нефти, чтобы помочь снизить цены после начала конфликта России и Украины, настаивая на том, что недостатка в поставках нет.

Принц Абдулазиз сказал, что еще слишком рано говорить о том, как может выглядеть новое соглашение, учитывая неопределенность на рынке, но добавил, что ОПЕК+ увеличит добычу, "если будет спрос".

"С тем хаосом, который вы видите сейчас, слишком преждевременно пытаться определить (соглашение), - сказал он. - Но того, что мы знаем, и того, что нам удалось сделать, достаточно, чтобы люди сказали, что в этом есть заслуга, есть ценность в том, чтобы быть там, работать вместе".

ОПЕК+ придерживается своего соглашения от 2020 года, в соответствии с которым с сентября 2021 года сворачивает ограничения, постепенно наращивая квоты по добыче на 432 тысячи б/с. Но добыча в России упала с начала войны на Украине, упав с примерно 11 млн б/с в марте до в среднем 10 млн б/с в апреле, пишет FT со ссылкой на данные OilX. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что добыча в РФ может упасть еще больше, сократившись на целых 3 млн б/с, если западные державы введут более жесткие санкции для снижения зависимости Европы от российских энергоносителей, включая возможный запрет ЕС на импорт нефти. Однако Индия увеличила импорт российской нефти с начала конфликта.

Нефть Brent, международный эталон, на прошлой неделе торговалась на уровне около $112 за баррель. Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК и крупнейший в мире экспортер нефти, с 2016 года согласовывает квоты на добычу нефти с Россией через ОПЕК+. Королевство стремилось выбрать нейтральный путь с тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине. Наследный принц Мохаммед бен Сальман дважды разговаривал с президентом Владимиром Путиным после 24 февраля, и в этом месяце он и король Салман поздравили российского лидера с днем, когда страна отмечает победу Советского Союза над нацистской Германией, пишет FT.

Принц Абдулазиз обвинил в росте цен на бензоколонках нехватку глобальных перерабатывающих мощностей и налоговую систему. "Определяющим фактором рынка являются мощности нефтеперерабатывающих заводов и то, как вы их разблокируете", - сказал он. "По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 млн б/с нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн б/с из них только с началом COVID".

Некоторые члены ОПЕК+ также постоянно не выполняют свои квоты на добычу, а Саудовская Аравия и ОАЭ являются единственными производителями, которые могут значительно увеличить добычу. После того, как Россия начала спецоперацию в феврале, Запад сначала избегал введения санкций в отношении российских энергетических активов из-за сильной зависимости Европы от экспорта газа и нефти из страны. США и Великобритания запретили импорт нефти из России в марте. Но государства ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно мер по поэтапному отказу от поставок российской нефти, и в этом месяце они отказались от предложения запретить судоходной отрасли ЕС перевозить российскую нефть.

Принц Абдулазиз сказал, что политику следует держать подальше от ОПЕК+, добавив, что потребуется альянс для внесения "упорядоченных корректировок" в будущем на фоне неопределенности в отношении карантина по коронавирусу в Китае, глобального роста и цепочек поставок.

Он сказал, что для устранения узких мест в производственных и нефтеперерабатывающих мощностях правительства должны поощрять инвестиции отрасли в углеводороды, даже когда страны переходят на более чистые источники энергии: "Эта ситуация требует, чтобы люди сели вместе, сосредоточились, убрали маскарад и так называемую политкорректность. Речь идет о попытках установить связь с существующей реальностью и найти для нее средства".