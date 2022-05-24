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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Канцлер ФРГ сообщил о попытках убедить экспортеров нефти и газа нарастить добычу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз и США пытаются убедить мировых экспортеров нефти и газа производить больше с тем, чтобы снизить мировые цены, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит Deutsche Welle (в России признана СМИ-иноагентом.

"Важно, чтобы мы начали наращивать поставки газа, топлива, всех этих вещей с тем, чтобы страны были в состоянии оплачивать счета", - сказал он.

По его словам, если экспортеры нефти и газа увеличат добычу, "это поможет мировому рынку".

Bloomberg узнал, что в Германии готовят законопроект о возобновлении работы электростанций на угле, если Россия прекратит поставки газа. У ФРГ в резерве электростанции совокупной мощностью почти 6 ГВт (гигаватт), многие из которых должны были быть закрыты в рамках программы постепенного ухода от угольной энергетики.

Германия Олаф Шольц США Евросоюз Газпром
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