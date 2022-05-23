Власти РФ проанализируют решение Польши разорвать соглашение по "Ямалу-Европе"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Решение Польши разорвать соглашение с Россией по газопроводу "Ямал-Европа" заслуживает внимания и тщательного анализа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, что касается транзитной стороны этого дела (разрыв соглашения с РФ), я думаю, при необходимости более подробные разъяснения готовы дать в "Газпроме". Но это тема, которая, конечно же, заслуживает внимания при том понимании, что существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение польских властей.

По словам Пескова, "сейчас вряд ли мы можем говорить о каких-то договорных отношениях - Польша отказалась платить за газ, поэтому для того, чтобы газ поставлялся, нужны какие-то документальные договоренности и оплата".

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Польша уже давно отказалась платить за российский газ, но продолжает косвенно получать его, покупая дороже с другой стороны по известной схеме.

"Что будет дальше, вряд ли сейчас кто-то возьмется прогнозировать, потому что это просто невозможно. Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают польские власти, поэтому здесь вряд ли что-то можно прогнозировать", - заявил Песков.

Песков еще раз подчеркнул необходимость "тщательно анализировать возможные последствия (разрыва Польшей соглашения с РФ по газопроводу - ИФ) для транзита".

Польша приняла решение разорвать соглашение с Россией по газопроводу "Ямал-Европа" в связи со спецоперацией РФ на Украине, сообщила в понедельник министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

В мае Россия ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа". В отношении данных лиц, попавших под санкции, запрещены любые сделки. В том числе отдельно проговаривается запрет на заход в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами.

В апреле "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой топлива рублями. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были проинформированы.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше двух тысяч километров от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.