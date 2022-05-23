Рост ВВП стран ОЭСР в I квартале резко замедлился

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Реальный ВВП стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в первом квартале увеличился всего на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев.

Для сравнения, в четвертом квартале 2021 года подъем составлял 1,2%, в третьем квартале - 1,1%, во втором квартале - 1,7%, в первом квартале - 0,8%.

Экономика стран G7 в январе-марте снизилась на 0,1% после повышения на 1,2% в предыдущие три месяца. В том числе ВВП США сократился на 0,4% (в четвертом квартале он вырос на 1,7%), Японии - на 0,2% (+0,9%), Италии - также на 0,2% (+0,7%), говорится в сообщении ОЭСР.

Германия стала единственным государством "семерки", ситуация в экономике которого улучшилась. ВВП ФРГ увеличился в первом квартале на 0,2% после снижения на 0,3% в конце прошлого года.

В январе-марте экономика Европейского союза выросла на 0,4% после подъема на 0,5% в октябре-декабре. ВВП еврозоны повысился на 0,3%, как и в четвертом квартале.

Среди всех стран ОЭСР наиболее существенные темпы подъема экономики в минувшем квартале продемонстрировали Португалия и Австрия - соответственно на 2,6% и 2,5%.

Также в сообщении отмечается, что объем ВВП Великобритании впервые превысил допандемийный уровень (четвертый квартал 2019 года), а экономики Канады, США и Франции продолжают оставаться выше уровня до начала распространения COVID-19. В остальных странах G7 этот рубеж пока не достигнут.

ВВП стран ОЭСР в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 4,2%. В четвертом квартале подъем составлял 4,9%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.