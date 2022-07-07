Минэкономики Латвии ждет роста ВВП страны в 2022-2030 годах в среднем на 4,2% в год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU -Министерство экономики Латвии прогнозирует экономический рост страны в 2022-2030 годах в среднем на уровне 4,2% в год, а в период 2031-2040 гг - в среднем на 3% в год, говорится в докладе ведомства о среднесрочных и долгосрочных прогнозах рынка труда.

В докладе отмечено, что пандемия коронавируса сильно и надолго повлияла на социально-экономическую ситуацию в мире, в том числе и в Латвии. При этом сохраняется высокая неопределенность относительно ситуации осенью 2022 года в связи с возможной новой вспышкой COVID-19.

Хотя в целом в 2021 году ВВП страны несколько превысил докризисный показатель 2019 года, экономическая активность в ряде секторов была значительно ниже этого уровня.

Ковид-ограничения оказали существенное влияние на авиационные, наземные транспортные и железнодорожные компании, наиболее значительные сокращения произошли в сфере гостеприимства и общественного питания, искусства, развлечений и отдыха.

Кроме того, ухудшилась геополитическая ситуация из-за ситуации на Украине. Есть большая неопределенность относительно того, как связанные с данными событиями санкции и сбои в цепочке поставок повлияют на экономическое развитие. Неопределенность повлияет на потребление, инвестиции и внешнюю торговлю. В результате экономический рост будет существенно затруднен, а инфляционное давление усилится.

Минэкономики прогнозирует, что в 2022 году экономический рост снизится как минимум на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом из-за геополитических факторов.

В докладе говорится, что в 2021 году на долю экспорта товаров из Латвии в Россию, Белоруссию и на Украину пришлось 9,5% его общего объема, а на долю импорта из этих стран - 12,7%. Отмечается, что несколько групп товаров составляют почти треть всего импорта Латвии из этих стран, в основном это сырье - металлы, древесина, минеральные удобрения.

По мнению ведомства, будущий потенциал латвийской экономики повысят новые рынки поставок сырья, укрепление энергетической независимости страны и переориентация с российского рынка на западные.

Министерство отмечает, что в условиях открытого рынка труда продолжится конвергенция заработной платы, что негативно скажется на конкурентоспособности компаний в сегментах с низкой добавленной стоимостью. Сокращение численности населения и замедление темпов роста доходов повлияют на рост частного потребления.

К 2040 году структура секторов экономики постепенно изменится в пользу секторов с более высокой добавленной стоимостью. В национальной экономике увеличится доля ИТ- и промышленного секторов. С другой стороны, доля сельского хозяйства, транспорта, финансовых услуг и государственных услуг может немного уменьшиться.

Прогнозируется, что обрабатывающая промышленность будет поддерживать более высокие темпы роста, чем в среднем по экономике страны. При этом рост будет связан не с экстенсивным увеличением объемов материалоемкого производства, а с применением новейших технологических процессов, оцифровкой и оптимизацией процессов.

В строительной сфере, по данным Минэкономики, в среднесрочной перспективе ожидается бурный рост, чему будет способствовать как реализация крупных инвестиционных проектов, так и необходимость постепенного обновления жилого фонда.

По данным Центрального статистического управления страны, ВВП Латвии в 2021 году вырос на 4,8% по сравнению с 2020 годом. В первом квартале 2022 года ВВП Латвии в сравнительных ценах по сезонно и календарно нескорректированным данным возрос на 6,7%, согласно сезонно и календарно скорректированным - на 6,4%.

В начале января министр экономики Янис Витенбергс заявлял, что ведомство оценивает рост ВВП страны в 2021 году в 5% и ожидает такого же подъема в 2022 году.

В начале июня Банк Латвии повысил прогноз прироста внутреннего валового продукта страны на 2022 год до 2,9% с ожидавшихся в марте 1,8%. Как отметили в центробанке, затянувшаяся военная операция на Украине негативно влияет на перспективы развития экономики Латвии, однако в первом квартале рост ВВП был выше, чем ожидалось, и это позволяет повысить прогноз годового прироста.

В то же время Банк Латвии снизил прогноз роста экономики страны в 2023 году до 2,4% (мартовский прогноз - 3,2%), поскольку считает, что рост цен и издержек ослабит экономическую активность в конце года. По прогнозу ЦБ, в 2024 году ВВП страны возрастет на 4,2% (мартовский прогноз - рост на 4,1%).

Европейская комиссия прогнозирует замедление роста ВВП Латвии в 2022 году до 2% на фоне потери части экспортных доходов и стремительного роста цен. В 2023 году, по прогнозу ЕК, ВВП Латвии увеличится на 2,9%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает прирост ВВП Латвии в 2022 году на уровне 3,5%, в 2023 году - 1,6%. В ОЭСР считают, что рост латвийского экспорта замедлится в связи с последствиями военной операции на Украине, дефицитом материалов и слабой экономической активностью в Европейском союзе, однако сильный спрос на некоторые основные экспортные товары Латвии, в том числе древесину и продукты питания, замедлит темпы падения. В то же время инфляция сохранится на высоком уровне, снижая реальную зарплату и частное потребление.

Международный валютный фонд в прошлом месяце увеличил прогноз роста ВВП Латвии до 2,5% в текущем году и до 2,7% в следующем (апрельский прогноз фонда предусматривал рост на 1% и на 2,4% соответственно).