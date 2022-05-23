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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Россия отказалась от заявки на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия добровольно отозвала кандидатуру Москвы на право проведения "ЭКСПО-2030", так как в текущей ситуации не может рассчитывать на честную конкуренцию за право проведения выставок, сообщил МИД РФ.

"Очевидно, что заявка Москвы на проведение "ЭКСПО-2030" на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в понедельник.

В связи с этим, отмечает МИД РФ, "Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения "ЭКСПО-2030". Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая.

"Хочется верить, что в обозримой перспективе глобальное выставочное движение вернется к историческим истокам, когда оно занималось неполитической и сугубо прикладной деятельностью. Надеемся, что в будущем создадутся необходимые условия для российского участия в равноправной конкурентной борьбе за право принять у себя "ЭКСПО", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

ЭКСПО-2030
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